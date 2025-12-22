Piața imobiliară la finalul anului 2025 a început să se adapteze noilor . încearcă să găsească soluții pentru a menține afacerile pe linia de plutire, în ciuda cererii tot mai scăzute.

Piața imobiliară la final de 2025

Cele mai scumpe cartiere din România pentru cei care şi-au dorit să-şi cumpere propria locuinţă în 2025 se găsesc în Bucureşti, Cluj-Napoca şi în Braşov. Piața imobiliară din aceste orașe a cunoscut o creștere a prețurilor. Apartamentele sunt vândute cu sume care depășesc pragul de 3.000 euro/mp uti. În unele cazuri, există zone în care prețurile au ajuns și la 5.000 de euro/mp util, conform unei analize de specialitate.

Conform studiului citat de , Cluj-Napoca s-a menţinut, pentru al zecelea an consecutiv, pe poziția de lider al pieţei rezidenţiale. Acesta este orașul cel mai scump din țară pentru românii care şi-au dorit să facă achiziţii imobiliare. Preţul mediu solicitat de proprietari şi dezvoltatori a depăşit pragul de 3.200 euro/mp util.

„În 2025 am avut, în realitate, doi ani într-unul singur pe piaţa imobiliară. Prima parte a fost marcată de un interes ridicat, de un număr important de tranzacţii, alimentate de amânarea unor decizii fiscale pe fondul amânării alegerilor şi culminând cu un record în luna iulie pe fondul schimbării TVA. A doua parte a anului a fost însă dominată de prudenţă şi aşteptare, pe măsură ce cumpărătorii au devenit mai atenţi la contextul economic şi legislativ. Contrastul dintre aceste două ritmuri explică perfect de ce piaţa a părut împărţită în două cicluri distincte în acelaşi an”, a declarat directorul de marketing al Imobiliare.ro, Daniel Crainic, citat în comunicat.

Cele mai scumpe cartiere din țară

Pe de altă parte, conduce în topul cartierelor în care e plătește cel mai mult pentru achiziția unei locuințe. Cel mai mare preț este dat în zonele Aviatorilor (4.910 euro/mp util), Primăverii (4.583 euro/mp util), Kiseleff (4.491 euro/mp util) şi Herăstrău (4.470 euro/mp util).

În acest clasament al celor mai scumpe cartiere, Cluj-Napoca şi Braşov vin din spate, dar la mare distanță de Bucureşti. Cumpărătorii interesați de o locuință în Cluj plătesc 3.932 euro/mp util în centrul municipiului. Costuri considerabile sunt înregistrate și în zonele Piaţa Mihai Viteazul (3.583 euro/mp util) şi Andrei Mureşanu (3.465 euro/mp util). Apartamentele se vând, în medie, cu circa 3.300 euro/mp util în cartierele Bună Ziua şi Europa.

Conform datelor de pe piața imobiliară, locuințele din cartierul Drumul Poienii sunt cele mai scumpe din Brașov. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele listate la vânzare ajungând la 3.028 euro/mp util. Trebuie spus că pragul de 3.000 euro/mp util nu este atins în nici un alt mare oraş din ţară.

Piața imobiliară cu cele mai mici prețuri

Municipiul București este un oraș al extremelor. Aici se găsește nu doar cel mai scump cartier din România, ci și cel mai ieftin. Preţurile mici vin, însă, cu unele compromisuri legat de reputația zonei în care se află locuinţa. Cumpărătorii achită, în medie, mai puţin de 1.100 euro/mp util pentru a face o achiziţie în Ferentari. Prețul este un pic mai mare pentru un apartament din Rahova, unde ajunge la 1.300 euro/mp util.

În privinţa chiriilor, Bucureştiul este campion absolut la nivel naţional. Bugetul mediu lunar necesar închirierii unui apartament într-una dintre cele mai exclusiviste zone din oraş, între Bulevardul Aviatorilor şi Calea Dorobanţi, este cu aproape 2.100 euro mai mare decât în cea mai scumpă zonă clujeană, Făget (820 euro/lună).

Alte două oraşe se remarcă la capitolul chirii. Este vorba despre Braşov şi Constanţa. În ambele orașe chiriile sunt printre cele mai scumpe din țară. Un apartament din Drumul Poienii, în Brașov, se închiriază, în medie, cu 1.100 euro. Pentru un apartament localizat într-un imobil din cartierul Faleză Nord, în Constanța, chiria medie lunară ajunge la 1.000 euro.

Cel mai ieftin cartier pentru chiriaşii din marile oraşe poate fi găsit, în schimb, în Timişoara. Este vorba despre zona UMT unde închirierea unui apartament necesită un buget mediu lunar de 220 euro.

Cele mai populare cartiere pe piața imobiliară

Cele mai populare cartiere din ţară pentru achiziţii imobiliare pot fi găsite în Capitală. Oferta este simțitor mai mare faţă de cea întâlnită în celelalte centre urbane. Primele poziţii în top sunt ocupate de extreme ale pieţei rezidenţiale. Cartierele Berceni și Militari, situate în sudul şi vestul oraşului, sunt cele mai accesibile.

Cei interesaţi de realizarea unor achiziţii imobiliare în Capitală în 2025 au găsit cele mai multe locuințe în cartiere precum Berceni, Theodor Pallady sau Drumul Taberei. Aici au fost puse în vânzare cele mai multe apartamente, iar preţurile au fost mai scăzute decât în alte zone bucureştene.

Aici dezvoltatorii pun la dispoziție numeroase opţiuni, atât celor care caută o locuinţă nouă, cât şi celor interesaţi de o proprietate mai veche. Cartierul Pipera completează topul, în nordul oraşului. Această zonă a trecut, în ultimii ani, printr-o etapă de dezvoltare accelerată. Aici cumpărătorii sunt atrași de standardul superior de viaţă promis de noile proiecte imobiliare.

În Braşov, în topul preferinţelor cumpărătorilor este un cartier nou, Tractorul. Tractorul, Astra şi Bartolomeu sunt cartierele unde au fost listate la vânzare cele mai multe apartamente în 2025. La Cluj-Napoca, podiumul este ocupat de cartierele Mănăştur, Mărăşti şi Gheorgheni.