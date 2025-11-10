Venituri uriașe din meditații! Piața meditațiilor private continuă să crească în România, iar datele oficiale conturează o imagine surprinzătoare. Un profesor român a declarat la ANAF venituri din meditații care au atins anul trecut suma uriașă de 1,5 milioane de lei.

Conform unei analize realizate de pe baza informațiilor transmise de ANAF, dascălul a încasat echivalentul a aproximativ 300.000 de euro. Acești bani i-a făcut doar din pregătirea elevilor în particular.

Câți profesori declară venituri din meditații în prezent

La nivelul întregii țări, profesorii au fiscalizat aproape 198 de milioane de lei în anul 2024, iar o treime din această sumă provine din București și Ilfov. Aici, aproximativ 2.500 de au raportat oficial câștiguri obținute din meditații. La nivel național, aproape 13.000 de profesori au declarat venituri de acest tip și au înregistrat o creștere de peste trei ori mai mare față de anul 2018.

De ce fac atât de mulți elevi meditații

Potrivit părinților, peste jumătate dintre elevi urmează ore suplimentare contra cost, iar percepția generală este că mulți profesori câștigă dublu față de sumele trecute în declarațiile fiscale. Prețurile sunt pe măsură: o ședință de grup costă între 80 și 150 de lei de elev, iar orele individuale depășesc frecvent 200 de lei.

Un studiu realizat de organizația „Salvați Copiii” arată că peste 65% dintre elevi și liceeni fac meditații, iar părinții ajung să cheltuiască în medie 6.234 de lei pe an pentru un singur elev de liceu. Suma aproape s-a dublat față de 2021 și s-a triplat față de 2018.

Poate fi redusă piața meditațiilor?

Experții în educație cred că fenomenul poate fi diminuat doar prin suplimentarea orelor de predare în școli, practică adoptată deja în alte sisteme de învățământ. În plus, legislația este clară. Legea Educației interzice profesorilor să acorde meditații propriilor elevi, iar cei care oferă astfel de servicii trebuie să fie înregistrați la Registrul Comerțului și să își declare veniturile.