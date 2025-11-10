B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Câți bani a făcut un profesor din România, în anul 2024, din meditații. Suma este cu adevărat uriașă

Câți bani a făcut un profesor din România, în anul 2024, din meditații. Suma este cu adevărat uriașă

Ana Maria
10 nov. 2025, 16:32
Câți bani a făcut un profesor din România, în anul 2024, din meditații. Suma este cu adevărat uriașă
Sursa foto: Freepik / @ArthurHidden
Cuprins
  1. Câți profesori declară venituri din meditații în prezent
  2. De ce fac atât de mulți elevi meditații
  3. Poate fi redusă piața meditațiilor?

Venituri uriașe din meditații! Piața meditațiilor private continuă să crească în România, iar datele oficiale conturează o imagine surprinzătoare. Un profesor român a declarat la ANAF venituri din meditații care au atins anul trecut suma uriașă de 1,5 milioane de lei.

Conform unei analize realizate de Economica.net pe baza informațiilor transmise de ANAF, dascălul a încasat echivalentul a aproximativ 300.000 de euro. Acești bani i-a făcut doar din pregătirea elevilor în particular.

Câți profesori declară venituri din meditații în prezent

La nivelul întregii țări, profesorii au fiscalizat aproape 198 de milioane de lei în anul 2024, iar o treime din această sumă provine din București și Ilfov. Aici, aproximativ 2.500 de cadre didactice au raportat oficial câștiguri obținute din meditații. La nivel național, aproape 13.000 de profesori au declarat venituri de acest tip și au înregistrat o creștere de peste trei ori mai mare față de anul 2018.

De ce fac atât de mulți elevi meditații

Potrivit părinților, peste jumătate dintre elevi urmează ore suplimentare contra cost, iar percepția generală este că mulți profesori câștigă dublu față de sumele trecute în declarațiile fiscale. Prețurile sunt pe măsură: o ședință de grup costă între 80 și 150 de lei de elev, iar orele individuale depășesc frecvent 200 de lei.

Un studiu realizat de organizația „Salvați Copiii” arată că peste 65% dintre elevi și liceeni fac meditații, iar părinții ajung să cheltuiască în medie 6.234 de lei pe an pentru un singur elev de liceu. Suma aproape s-a dublat față de 2021 și s-a triplat față de 2018.

Poate fi redusă piața meditațiilor?

Experții în educație cred că fenomenul poate fi diminuat doar prin suplimentarea orelor de predare în școli, practică adoptată deja în alte sisteme de învățământ. În plus, legislația este clară. Legea Educației interzice profesorilor să acorde meditații propriilor elevi, iar cei care oferă astfel de servicii trebuie să fie înregistrați la Registrul Comerțului și să își declare veniturile.

Tags:
Citește și...
Austeritate pe piața imobiliară. Tot mai puțini români își permit un credit pentru achiziția unei locuințe
Economic
Austeritate pe piața imobiliară. Tot mai puțini români își permit un credit pentru achiziția unei locuințe
Zzzumzet de Black Friday la Spring Farma: cadouri, surprize și prețuri mici pentru toată familia!
Economic
Zzzumzet de Black Friday la Spring Farma: cadouri, surprize și prețuri mici pentru toată familia!
Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat
Economic
Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat
Statul român, dat în judecată pentru aurul din Apuseni. Scandal pe un zăcământ de 9 miliarde de lei
Economic
Statul român, dat în judecată pentru aurul din Apuseni. Scandal pe un zăcământ de 9 miliarde de lei
Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
Economic
Percheziții la combinatul Galați. Rușii de la Gazprom, implicați în delapidarea combinatului
Guvernul profită de Black Friday. Câți bani aduce „Vinerea Neagră” pentru Ilie Bolojan
Economic
Guvernul profită de Black Friday. Câți bani aduce „Vinerea Neagră” pentru Ilie Bolojan
Orice investiție trebuie protejată. Cum te ajută ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit?
Economic
Orice investiție trebuie protejată. Cum te ajută ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit?
Câți bani a strâns Bolojan de la mamele aflate în concediu maternal. Guvernul s-a făcut de râs
Economic
Câți bani a strâns Bolojan de la mamele aflate în concediu maternal. Guvernul s-a făcut de râs
O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă
Economic
O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă
Decizia pe pilonul 2, amânată de CCR. Ce se întâmplă cu pensiile românilor
Economic
Decizia pe pilonul 2, amânată de CCR. Ce se întâmplă cu pensiile românilor
Ultima oră
17:55 - Cum pot primi pensionarii până la 700 de lei în plus, în luna decembrie. Află cine se încadrează
17:38 - Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)
17:29 - Cât au costat funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu și cine a suportat toate aceste cheltuieli
17:18 - CCIR a găzduit Forumul de Afaceri România – Arabia Saudită: Oportunități majore de cooperare bilaterală în domeniul infrastructurii portuare și investițiilor
17:03 - Trump: „Îmi plac românii!”… Și totuși Victor Ponta e nemulțumit. Cum interpretează vorbele președintelui SUA
16:51 - Dani Mocanu și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, găsiți de autorități. Primele imagini cu cei doi după ce au fost prinși. Unde se ascundeau (FOTO, VIDEO)
16:41 - Ce avere impresionantă are Nadia Comăneci la 64 de ani. Cât primește lunar de la statul român
16:19 - Acuzații grave la adresa doctoruluI Cristian Andrei. Poliția Capitalei a deschis o anchetă
15:30 - Trucul Mădălinei Ghenea pentru un ten de porțelan: „E atât de plăcut”
15:25 - Austeritate pe piața imobiliară. Tot mai puțini români își permit un credit pentru achiziția unei locuințe