B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Consecințele măsurilor de austeritate. Economia României a început să scadă în trimestrul trei

Consecințele măsurilor de austeritate. Economia României a început să scadă în trimestrul trei

Adrian Teampău
14 nov. 2025, 10:26
Consecințele măsurilor de austeritate. Economia României a început să scadă în trimestrul trei
Cuprins
  1. Economia României începe să scadă
  2. Cum se vede situația în primele trei trimestre
  3. Economia României sub presiunea inflației
  4. România are cei mai săraci lucrători

Economia României a început să scadă, în contextul măsurilor de austeritate adoptate de Ilie Bolojan care vizează, în special, populația și mediul de afaceri.

Economia României începe să scadă

Datele statistice arată că măsurile de austeritate adoptate de Ilie Bolojan au consecințe negative. Economia României a intrat într-o scădere ușoară, în al treilea trimestru. Aceasta după ce, anterior, pe primele nouă luni a existat o creștere ușoară. Scăderea economiei coincide cu politica de austeritate implementată de guvernul Bolojan.

La 1 august a fost majorat TVA, au fost tăiate pensiile și salariile, iar Guvernul a anunțat numeroase măsuri de austeritate care au pus frână consumului.

Pe cale de consecință, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul anterior. Informația a fost confirmată de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, raportat la acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

Această scădere din trimestrul trei, deși îngrijorătoare, nu înseamnă recesiune. Conform definițiilor, recesiunea apare oficial atunci când Produsul Intern Brut scade timp de două trimestre consecutive (șase luni).

Cum se vede situația în primele trei trimestre

Per total, în primele nouă luni ale anului 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,8%, raportat la primele nouă luni din 2024,  pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

INS a anunțat totodată că a recalculat creșterea din primele două trimestre ale anului. Avansul a fost ușor mai mare decât cel calculat inițial (+0,1%) în primul trimestru din 2025. În schimb, în al doilea trimestru, creșterea economică a fost mai mică decât cea calculată inițial (-0,2%).

Economia României sub presiunea inflației

Inflația începe să se calmeze, după o perioadă de creșteri accentuate, arată datele INS. Luna trecută a scăzut la 9,8%, sub nivelurile ridicate generate de majorarea TVA și a accizelor.  Cu toate acestea, scumpirile se mențin, la raft, iar românii scot mai mulți bani din buzunar pentru mărfuri alimentare și nealimentare.

Datele statistice indică scumpiri la fructe, cafea, lapte, ouă, dar și la transportul feroviar și energie. Cele mai mari creșteri au fost la fructele proaspete, care s-au scumpit cu 23%. Urmează cafeaua care este mai scumpă cu 19%. Laptele de vacă, pâinea și ouăle au înregistrat, de asemenea, creșteri de preț. Per ansamblu, alimentele s-au scumpit în medie cu 7,5% față de octombrie 2024.

Mărfurile nealimentare și serviciile au înregistrat creșteri de peste 10%, iar energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 70% după eliminarea plafoanelor. Rata anuală a inflației a atins 9,8% în octombrie, marcând o ușoară scădere față de lunile anterioare, când era 9,9%, conform INS.

România are cei mai săraci lucrători

Datele Eurostat arată că țara noastră se situează între statele UE cu cele mai mici salarii raportat la costul vieții. Conform informațiilor colectate la nivel european, salariul mediu anual pentru angajații cu normă întreagă a fost de 39.800 de euro pe an.

Aceasta reprezintă o creștere de 5% față de 2023, reflectând o evoluție moderată a veniturilor la nivelul Uniunii Europene. Luxemburg conduce clasamentul cu 83.000 de euro, urmat de Danemarca și Irlanda.

În România, venitul mediu anual a urcat cu 3.000 de euro, atingând 21.100. Salariul mediu în țara noastră este de 1.750 de euro. Acest lucru ne plasează în coada clasamentului, în ce privește veniturile lucrătorilor români. Mai jos, în acest clasament se situează Slovacia, Ungaria, Grecia și  Bulgaria.

Tags:
Citește și...
Nepalezii și expații din Europa transferă sume record din România. Cât economisesc și trimit lunar
Economic
Nepalezii și expații din Europa transferă sume record din România. Cât economisesc și trimit lunar
Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală
Economic
Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală
Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
Economic
Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Economic
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
Economic
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Economic
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Economic
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Economic
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
Economic
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
Ultima oră
11:01 - Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
10:30 - Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
10:29 - Vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, dar plăcută
10:28 - Irina Fodor: „Când am filmări, renunț la această dependență, dar dacă am trei zile libere…”. La ce nu poate rezista prezentatoarea TV
10:09 - Bianca Drăgușanu: „Mi se pare că sunt foarte urâtă”/ „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”
Catalin Drula
09:52 - Accident mortal în Rusia. Un avion de luptă SU-30 s-a prăbușit în timpul unui antrenament. Piloții au murit
09:38 - Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „E un copil foarte cuminte, un copil concentrat pe școală”. Cine stă cu copilul când mama este plecată
09:11 - Începe postul Crăciunului. Creștinii ortodocși se pregătesc pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului
09:06 - Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
09:02 - COMUNICAT „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LINIEI DE TRAMVAI NR.55 ETAPA II” în cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 13.11.2025