Economia României a început să scadă, în contextul măsurilor de austeritate adoptate de Ilie Bolojan care vizează, în special, populația și mediul de afaceri.

Economia României începe să scadă

Datele statistice arată că măsurile de austeritate adoptate de Ilie Bolojan au consecințe negative. Economia României a intrat într-o scădere ușoară, în al treilea trimestru. Aceasta după ce, anterior, pe primele nouă luni a existat o creștere ușoară. Scăderea economiei coincide cu politica de austeritate implementată de Bolojan.

La 1 august a fost majorat TVA, au fost tăiate , iar Guvernul a anunțat numeroase măsuri de austeritate care au pus frână consumului.

Pe cale de consecință, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2% în al treilea trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul anterior. Informația a fost confirmată de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, raportat la acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

Această scădere din trimestrul trei, deși îngrijorătoare, nu înseamnă recesiune. Conform definițiilor, recesiunea apare oficial atunci când Produsul Intern Brut scade timp de două trimestre consecutive (șase luni).

Cum se vede situația în primele trei trimestre

Per total, în primele nouă luni ale anului 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,8%, raportat la primele nouă luni din 2024, pe seria brută, şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

INS a anunțat totodată că a recalculat creșterea din primele două trimestre ale anului. Avansul a fost ușor mai mare decât cel calculat inițial (+0,1%) în primul trimestru din 2025. În schimb, în al doilea trimestru, creșterea economică a fost mai mică decât cea calculată inițial (-0,2%).

Economia României sub presiunea inflației

Inflația începe să se calmeze, după o perioadă de creșteri accentuate, arată datele INS. Luna trecută a scăzut la 9,8%, sub nivelurile ridicate generate de majorarea și a accizelor. Cu toate acestea, scumpirile se mențin, la raft, iar românii scot mai mulți bani din buzunar pentru mărfuri alimentare și nealimentare.

Datele statistice indică scumpiri la fructe, cafea, lapte, ouă, dar și la transportul feroviar și . Cele mai mari creșteri au fost la fructele proaspete, care s-au scumpit cu 23%. Urmează cafeaua care este mai scumpă cu 19%. Laptele de vacă, pâinea și ouăle au înregistrat, de asemenea, creșteri de preț. Per ansamblu, alimentele s-au scumpit în medie cu 7,5% față de octombrie 2024.

Mărfurile nealimentare și serviciile au înregistrat creșteri de peste 10%, iar energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 70% după eliminarea plafoanelor. Rata anuală a inflației a atins 9,8% în octombrie, marcând o ușoară scădere față de lunile anterioare, când era 9,9%, conform INS.

România are cei mai săraci lucrători

Datele Eurostat arată că țara noastră se situează între statele UE cu cele mai mici salarii raportat la costul vieții. Conform informațiilor colectate la nivel european, salariul mediu anual pentru angajații cu normă întreagă a fost de 39.800 de euro pe an.

Aceasta reprezintă o creștere de 5% față de 2023, reflectând o evoluție moderată a veniturilor la nivelul Uniunii Europene. Luxemburg conduce clasamentul cu 83.000 de euro, urmat de Danemarca și Irlanda.

În România, venitul mediu anual a urcat cu 3.000 de euro, atingând 21.100. Salariul mediu în țara noastră este de 1.750 de euro. Acest lucru ne plasează în coada clasamentului, în ce privește veniturile lucrătorilor români. Mai jos, în acest clasament se situează Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria.