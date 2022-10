Violeta Alexandru, despre creșterea pensiilor: Ridicol mi se pare Nicolae Ciucă, care acum o săptămână vorbea despre 11%, iar astăzi recita, efectiv folosea aceleași cuvinte pe care le-a folosit Klaus Iohannis (VIDEO)

Violeta Alexandru, deputată Forța Dreptei și fost ministru al Muncii, a vorbit despre discuțiile coaliției despre creșterea pensiilor, vineri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat de părere că premierul Nicolae Ciucă, liderul PNL, este „ridicol”, în condițiile în care „acum o săptămână vorbea despre 11%, iar astăzi recita, efectiv folosea aceleași cuvinte pe care le-a folosit Klaus Iohannis”.

Violeta Alexandru, pe B1 TV, despre creșterea pensiilor: „Văd și eu un populism și un discurs din acesta `cine dă mai mult`”

Întrebată cu cât ar trebui să mărite pensiile de la 1 ianuarie, deputata a explicat: „Corect ar fi să crească cu 18%, și eu nu fac această promisiune sau nu vorbesc despre un procent pe care îl inventez ca să intru în acest concurs de `cine dă mai mult`, ci pentru că țin cont de rata inflației, care inflație ar trebui luată în considerare cât mai aproape de momentul la care se face calculul”.

„Așa cum știți, în acest moment, rata inflației este cea din 2021 care s-ar lua în considerare în fundamentarea bugetului, sub rezerva – și dacă mă uit la declarațiile lui Ciucă, aș spune că vor să facă bugetul anul viitor, în februarie, din câte am observat – că dacă fac bugetul la anul, vor fi obligați să ia în considerare inflația din acest an”, a continuat Violeta Alexandru.

„Sunt doi indicatori care se iau în calcul, rata medie a inflației, iar în ceea ce ne privește am spus că nu este normal să se ia o rată a inflației cu un an și ceva, doi ani în urmă, și al doilea este indicatorul care se numește creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Văd că despre acesta nu se mai vorbește. Înțeleg că vor să modifice din nou formula de calcul a pensiilor”, a adăugat ea.

„Cert este că, într-adevăr, văd și eu un populism și un discurs din acesta `cine dă mai mult`. Noi trebuie să le explicăm oamenilor care este formula de creștere și cât rezultă din această formulă de creștere, și eu asta am încercat și am spus atunci când am argumentat că, pe calcule, rezultă o creștere de 18%”, a mai spus fostul ministru.

„Ridicol mi se pare Nicolae Ciucă, care acum o săptămână vorbea despre 11%, iar astăzi recita, efectiv folosea aceleași cuvinte pe care le-a folosit Klaus Iohannis. Eu nu înțeleg de ce nu s-au sunat între ei și l-a pus pe Ciucă în poziția aceasta ridicolă, în care de la o săptămână la alta să vină cu alte cifre pe care nu le explică cum au ajuns la ele”, a punctat Violeta Alexandru.