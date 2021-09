Virgil Popescu arată cum va funcționa compensarea facturilor la energie / Factura la gaze va fi redusă cu 25% (VIDEO)

Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a vorbit miercuri, pentru B1 TV, despre modul în care vor fi ajutați românii să facă față facturilor mari la utilități din iarna aceasta.

„Vor beneficia toți consumatorii români, toate gospodăriile care consumă între 30 și 200 de kW. Practic, sub 30 de kW, din toate datele de la furnizori, e un consum foarte mic, acolo unde e o casa nelocuită, sau locuită temporar, sau casa de vacanță. Peste 200, vorbim de consum mult peste media lunară, adică români cu venituri peste medie. Noi am spus că vrem să compensăm până la românii cu venituri medii.

La gaze naturale vorbim de un consum pe trașe între 100 și 1200 de metri cubi pe an. Asta presupune diferite tranșe de la o garsonieră mică până la un apartament cu 4 camere sau o casă de până în 120 mp. Vorbim de români cu consum mediu și venituri medii.

Pentru gaze vorbim de un procent de 25% din valoarea facturii, pentru energie vom subvenționa diferența de preț dintre cel mai mic preț din piață, care e de 64 bani pe kW, până la prețul mediu de referință din piață, calculat pe baza mediilor ponderate a tuturor ofertelor din piață și care e de 82 de bani. Practic vorbim de 18 bani pe kW.

Pentru 100 de kW lunar factura la preț mediu, factura ar fi de 82 de lei. Scăzând cei 18 lei, factura e de 64 de lei”, a explicat ministrul Virgil Popescu, în cadrul emisiunii B1 TV moderată de Nadia Ciurlin.

Declarațiile premierului Florin Cîțu despre facturile la gaze și energie

Tot miercuri, premierul Florin Cîțu a declarat că în ședința de Guvern a fost discutată în primă lectură o Ordonanță de Urgență referitoare la compensarea prețului la energie și gaze.

„A doua Ordonanță în primă lectură este compensarea prețului la energie și gaz. Am avut o discuție foarte bună în ședința de Guvern. Am mandatat Ministerul Muncii, Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor să vină cu o formă finală. Aș vrea să fie completată forma și schema cu soluții pentru compensarea clienților non-casnici. Până acum am vorbit despre clienții casnici.

Tot în ședința de guvern de astăzi am avut discuții despre plafonarea prețului la gaze. (…) Sunt mai multe variante la care ne gândim”, a declarat Cîțu.