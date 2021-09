Virgil Popescu: Spania nu plafonează prețul la gaze, ci acordă o subvenție, exact ce facem și noi / De ce nu este indicată plafonarea prețurilor (VIDEO)

Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a explicat joi, pentru B1 TV, de ce nu se poate și nu este indicată plafonarea prețului la energie electrică.

Virgil Popescu, despre ce înseamnă plafonarea prețurilor la energie

„Premierul a și explicat că putem vorbi de plafonare în zona de energie când toți sau majoritatea membrilor UE plafonează prețurile, că nu mai avem piață liberă atunci. Nu putem să funcționăm noi cu piață liberă, și alții…

Există pe lege a concurenței, care o lege pe directivă europeană a concurenței, care spune că un stat membru poate lua măsura de a plafona pe maxim șase luni în cazul unor fluctuații de preț. Problema e dacă e viabilă această măsură.

Am sărit și am spus că Spania a făcut acest lucru. Mie mi-a venit ieri de la reprezentanța noastră, că am cerut, ce au făcut spaniolii. Nu au făcut plafonare, nu se numește plafonare ce au făcut ei. Spaniolii nici nu sunt producători de gaze, sunt importatori. Au spus că cetățeanul plătește o sumă mai mică. Prețul gazului în Spania e la nivelul prețului european la toate bursele, diferența o suportă bugetul statului. Cam asta facem și noi, nu e o plafonare, ci o subvenție dată cetățenilor. Asta vom face”, a declarat Popescu.

Acesta a precizat apoi că dacă prețul unor mărfuri ar fi plafonate, atunci ele nu s-ar mai vinde pe piață, căci producătorii lor se vor duce pe alte piețe unde prețule mai bune.

„Nimeni nu mai vine să investească în țara ta, să producă această marfă. Aici e exemplul clar cu gazele din Marea Neagră. Dacă am plafona sub piață, degeaba mai scoate, că nu mai are rentabilitate să vândă. Trebuie foarte bine gândit. Nici proiectul PSD nu e de plafonare, ci de subvenție”, a explicat ministrul Virgil Popescu, pentru B1 TV.