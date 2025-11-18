B1 Inregistrari!
Eveniment » 112 devine mai eficient. Un singur dispecer răspunde, iar echipajele sunt trimise fără întârziere

112 devine mai eficient. Un singur dispecer răspunde, iar echipajele sunt trimise fără întârziere

Ana Beatrice
18 nov. 2025, 14:22
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Bogdan Despescu modelul unitar de organizare a dispecerizării
  2. Cum va schimba noul concept organizarea dispecerizării în MAI
  3. Cum va îmbunătăți proiectul timpul de reacție
  4. Unde vor fi implementate proiectele pilot

Secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu, a anunțat un model unic de dispecerizare pentru intervenții mai rapide. Noul sistem va permite ca persoana care sună la 112 să vorbească direct cu un singur dispecer. Acesta va transmite imediat solicitarea către echipa din teren. În prezent, apelanții sunt nevoiți să discute cu până la trei dispeceri, ceea ce întârzie intervenția.

Ce spune Bogdan Despescu modelul unitar de organizare a dispecerizării

Bogdan Despescu a transmis astăzi că proiectul urmărește modernizarea preluării sesizărilor, în special a apelurilor 112. Scopul este creșterea rapidității intervențiilor și îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor. Conceptul, aprobat de ministrul Cătălin Predoiu, pune accent pe gestionarea eficientă a volumului mare de solicitări.

„Eficientizarea activităţii de dispecerizare este un alt proiect, o altă temă importantă. Este un concept care a fost aprobat astăzi de domnul ministru Cătălin Predoiu şi priveşte modernizarea activităţii de lucru cu publicul, la nivel de preluare a sesizărilor, în primul rând. Bineînţeles că în cadrul dispeceratelor sunt şi alte activităţi, dar partea importantă este de a gestiona sesizările care vin în număr cel mai mare prin sistemul 112, obiectivul principal fiind îmbunătăţirea intervenţiei operative şi creşterea calităţii serviciilor oferite ai cetăţenilor”, a precizat secretarul de stat într-o conferinţă de presă.

Cum va schimba noul concept organizarea dispecerizării în MAI

MAI operează peste 800 de servicii de permanență, susținute de aproape 6.000 de angajați distribuiți în principal la nivel județean, dar și în structurile municipale și rurale. Noul concept mută 20% din personal direct în teren pentru a întări partea operativă. Măsura urmărește intervenții mai rapide și o prezență mai vizibilă în relația cu cetățeanul.

„La nivelul structurilor din minister, ne propunem să avem un singur nivel de discuţie între operatorul, personalul MAI şi cetăţean, iar sesizarea care a fost transmisă de către cetăţean să fie direcţionată de către cel din dispecerat într-o formulă rapidă către patrula, către echipa din teren fără a mai trece printr-un alt intermediar. Acesta este modul în care ne dorim să funcţionăm, relaţie de discuţie rapidă cu cetăţeanul şi direcţionare rapidă a echipelor din teren”, a spus Bogdan Despescu, notează observatornews.ro.

Cum va îmbunătăți proiectul timpul de reacție

Noul concept va reduce semnificativ timpii de reacție. Resursele Poliției, Jandarmeriei și ale altor structuri vor fi integrate mult mai eficient. Digitalizarea permite monitorizarea patrulelor prin GPS, vizualizarea poziției în timp real și colectarea rapidă a datelor.

„Bineînţeles, modalitatea de a vedea pe dispozitivele din dispecerate locul unde sunt patrulele poziţionate. Sunt mult mai multe capabilităţi pe care le-am dezvoltat şi toate acestea vor permite celor din dispecerat să aibă o imagine din teren şi, în acelaşi timp, să vadă nevoia de suplimentare cu resursă. Implementarea şi pe acest concept este stabilită într-un calendar. Începem tot din decembrie 2025 şi continuăm pe parcursul anului 2026 şi obiectivul nostru este de a optimiza activităţile, reducem prin acest mod birocraţia şi creştem capacitatea de reacţie a structurilor”, a precizat secretarul de stat din MAI.

Unde vor fi implementate proiectele pilot

Bogdan Despescu a mai anunțat că MAI va testa noul sistem prin două proiecte pilot. Acestea vor integra Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră.

Prima locație analizată se află la granița cu Bulgaria, considerată cea mai potrivită pentru frontiera internă. A doua va fi stabilită la frontiera externă, cel mai probabil în zona Moldovei, decizia finală urmând să fie luată după evaluarea tuturor datelor.

