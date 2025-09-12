Uneori, ceea ce duce la pierderea unei vieți omenești nu este intervenția lentă a medicilor, ci lipsa de cunoștințe a oamenilor care sesizează medicii. Observarea și acționarea rapidă pot face diferența între viață și moarte, dar pentru asta este nevoie să deținem niște informații elementare despre cum poate arăta o afecțiune precum AVC-ul.

Câte persoane suferă anual de AVC în România

Anual, în România, circa 60.000-70.000 de persoane suferă de un accident vascular cerebral (AVC), dintre aceștia aproximativ 8.200 își pierd viața.

Accidentul vascular cerebral este o afecțiune cerebrală cauzată de întreruperea alimentării cu sânge oxigenat a unei zone a creierului, explică .

AVC-ul poate fi de două feluri:

Accident vascular cerebral ischemic, atunci când sângele oxigenat nu mai ajunge la o zonă a creierului din cauza astupării unei artere.

Accident vascular cerebral hemoragic, atunci când sângele oxigenat nu mai ajunge la o zonă a creierului din cauza ruperii unei artere.

Cum poți recunoaște un AVC

O persoană poate suferi un AVC în cele mai banale momente din viața de zi cu zi: fie că este la , la masă sau la un film cu prietenii. Șansele de a supraviețuit cresc cu cât timpul de acțiune este mai rapid, iar tot ce pot face martorii sau chiar persoana în cauza este să identifice rapid semnele unui accident vascular cerebral și să ceară ajutorul medicilor, printr-un apel la 112.

Patru teste simple, care nu necesită decât cunoașterea lor și a interpretării lor, pot indica dacă o persoană suferă un AVC și pot, în cele din urmă, să salveze viața unei persoane dragi sau chiar a victimei.

Mai exact, atunci când există suspiciuni că o persoană suferă un accident vascular cerebral este suficient să îi cereți să facă patru lucruri pentru a vă putea da seama dacă bănuiala se confirmă sau nu.

Cereți persoanei să zâmbească. Cereți persoanei să spună o frază foarte simplă. Cereți persoanei să ridice ambele brațe. Cereți persoanei să scoată limba.

Dacă persoana pe care o bănuiți că suferă un AVC nu poate să le facă pe primele trei sau dacă observați că limba acesteia este strâmbă sau curbată, este important să apelați cât mai repede cu putință numărul unic de urgență 112 și să descrieți simptomele observate.

Medicii atrag atenția că fiecare minut de întârziere crește riscul pacientului de a muri sau de a rămâne invalid pe viață.

Mesaj viral care atrage atenția asupra riscurilor unui AVC

Un mesaj care circulă de ceva vreme pe atrage atenția asupra importanței recunoașterii unui AVC. Oamenii au distribuit masiv, pe mai multe canale această postare, încercând astfel să-și educe apropiații să acționeze prompt și cu rost într-o situație pe viață și pe moarte.

„În timp ce eram la grătar, Ioana s-a împiedicat și a căzut. Lumea s-a oferit să sune la Ambulanță, dar ea ne-a asigurat pe toți că este OK și a fost doar din cauza noilor ei pantofi, că a dat peste o piatră. Pentru că era un pic palidă și nesigură, noi am ajutat-o să se curețe și i-am adus o altă farfurie cu mâncare. Ioana a petrecut restul serii cu noi…

Soțul Ioanei ne-a sunat mai târziu, să ne anunțe că soția lui a fost dusă la spital. La ora 23.00 Ioana a murit, ea suferise un accident vascular cerebral la grătar. Dacă știau prietenii ei cum să interpreteze semnele unui accident vascular cerebral, Ioana ar putea fi încă în viață astăzi. Unii oameni nu mor imediat, ei rămân de multe ori mult timp într-o nevoie de asistență, situație disperată.

Este nevoie doar de un minut să citiți. Recunoaște un accident vascular cerebral… există 4 etape pe care ar trebui să le cunoașteți pentru a detecta un accident vascular cerebral:

Cereți persoanei să zâmbească (ea nu o va putea face). Cereți persoanei să spună o frază foarte simplă (de exemplu: „Astăzi este foarte frumos.”). Ea va vorbi stâlcit, nu va vorbi coerent. Cereți persoanei să ridice ambele brațe (persoana nu va putea să le ridice, poate doar parțial). Cereți persoanei să scoată limba (în cazul în care limba este curbată și strâmbă dintr-o parte în alta, este de asemenea un semn de accident vascular cerebral).

În cazul în care el sau ea are probleme cu oricare dintre aceste etape, chemați o ambulanță de urgență și descrieți simptomele persoanei la telefon”, este mesajul distribuit masiv pe rețelele de socializare.