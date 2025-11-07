Nu este un secret faptul că fructele sunt o parte esențială a unei diete echilibrate. Sunt pline de nutrienți esențiali, inclusiv vitamine, minerale și, în unele cazuri, grăsimi sănătoase. Singura problemă? Fructele proaspete sunt extrem de perisabile, așa că poate fi dificil să le ai mereu la îndemână. Din fericire, multe fructe sunt disponibile congelate, iar unele ar putea fi chiar mai sănătoase atunci când sunt congelate.

De ce să alegi fructe congelate

Contrar credinței populare, fructele congelate nu sunt inferioare din punct de vedere nutrițional celor proaspete. De fapt, pot fi la fel de bogate în nutrienți, dacă nu chiar mai bogate, decât fructele proaspete. Fructele congelate sunt „culese la coacere maximă, când nivelurile de nutrienți sunt cele mai ridicate, apoi congelate rapid pentru a le bloca”, explică dieteticianul Kristen Lorenz. Și, deși poate exista o ușoară pierdere de vitamine solubile în apă (cum ar fi vitamina C) în timpul procesului de congelare, valoarea nutrițională generală a fructului va rămâne intactă, adaugă Lorenz.

În schimb, „fructele proaspete sunt culese înainte de a se coace complet”, spune Marissa Karp, dietetician. Acest lucru previne ca fructele să ajungă pe rafturi mult prea copate. De asemenea, fructele proaspete își pierd nutrienții cu cât sunt depozitate mai mult timp, așa că pot conține de fapt mai puțini nutrienți decât cele congelate.

Lăsând la o parte avantajele nutriționale, fructele congelate sunt convenabile de utilizat, deoarece sunt deja curățate, feliate sau fără sâmburi. De asemenea, vă permit să vă bucurați de anumite fructe în afara sezonului, care nu se găsesc sau sunt mai scumpe în anumite perioade ale anului. În plus, „durata de valabilitate extinsă înseamnă mai puțină risipă alimentară, iar faptul că aveți fructe congelate la îndemână elimină nevoia de drumuri frecvente la cumpărături”, notează Lorenz. Sunt, de asemenea, fantastice pentru pregătirea rapidă a meselor, indiferent dacă faceți smoothie-uri, coaceți sau mâncați gustări, spune Lorenz.

Ce proprietăți au mangoul și ananasul

Deși fructele enumerate mai jos sunt la fel de delicioase proaspete, multe dintre ele sunt de sezon, sunt destul de scumpe și foarte perisabile.

„Curățarea și tăierea unui mango proaspăt poate fi greoaie, dar cu mango congelat, munca grea este făcută pentru tine”, spune Lorenz. De asemenea, este „perfect copt înainte de a fi congelat, asigurându-te că obții acea aromă tropicală dulce de fiecare dată”. În plus, mango oferă o mulțime de nutrienți esențiali, inclusiv vitamina C pentru funcția imunitară, A pentru sănătatea ochilor și fibre pentru digestie.

Ananasul este plin de vitamina C și mangan, care susțin imunitatea și, respectiv, sănătatea oaselor, potrivit lui Lorenz. „De asemenea, conține bromelaină, o enzimă care poate ajuta digestia și reduce inflamația”, adaugă ea, potrivit .

De ce cireșele fac parte din acele fructe care sunt mai bune congelate

Fructele de pădure sunt poroase, așa că este probabil să absoarbă umezeala și să dezvolte mucegai mai repede decât alte fructe, spune Karp. Fructele de pădure congelate pot dura luni de zile, ceea ce face ușor să te bucuri de proprietățile lor nutriționale. Sunt bogate în antioxidanți care combat bolile, vitamina C care stimulează imunitatea și fibre benefice pentru intestin.

Cireșele sunt bogate în antioxidanți numiți polifenoli, care protejează celulele și combat inflamațiile din organism, potrivit lui Karp. Cu toate acestea, îndepărtarea sâmburilor poate fi o pacoste, mai ales dacă trebuie să folosești o cantitate mare.

Fructele de pădure de acai sunt foarte delicate, așa că nu sunt niciodată vândute proaspete la magazinul alimentar. În schimb, sunt disponibile sub formă de pudră și piure congelat, acesta din urmă fiind perfect pentru îngroșarea smoothie-urilor și a bolurilor cu smoothie-uri. Mai mult, acai este bogat în acizi grași omega-3 și antocianine antioxidante, ceea ce face ca piureul congelat să merite păstrat în congelator.

Fructul dragonului congelat este deja curățat de coajă și tăiat cuburi, ceea ce face ușor să te bucuri de acest fruct tropical. De asemenea, este de obicei mai ieftin decât cel proaspăt, care poate fi dificil de găsit în magazine. „Fructul dragonului este deosebit de bogat în fibre, [care] acționează ca prebiotice pentru a dezvolta bacteriile intestinale. De asemenea, este o sursă bună de antioxidanți, cum ar fi betalinele și carotenoizii”, spune Karp.