63 de copii cu dizabilități din centrele din Târgu Mureș vor fi relocați. „În fiecare an se organizează această licitaţie”

Cei 63 de copii cu dizabilități din urmează să fie relocați în maxim 30 de zile, aceasta este solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Mureş.

Copiii vor fi relocați

AJPIS Mureș a cerut Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului stabilească un plan de urgență pentru ca cei 63 de copii să fie relocați, cofnrom

„AJPIS a încheiat un proces-verbal de control şi ca principală măsură a fost reactualizarea planului de urgenţă de către DGASPC Mureş şi găsirea unor situaţii specifice pentru fiecare beneficiar. Ulterior, după actualizarea acestui plan, au ca măsură mutarea beneficiarilor în concordanţă cu întocmirea acestui plan. Au ca măsură 30 de zile la dispoziţie”, a declarat directorul executiv al AJPIS Mureş, Viorel-Cristian Răduţ.

Se caută servicii pentru copii

Purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureş a transmis că planul trebuie detaliat în cinci zile, iar relocarea copiiilor se va face în maxim 30 de zile. Între timp, se vor căuta serviciile care să fie potrivite nevoilor fiecărui minor.

„Urmează să analizăm unde există posibilitate să plasăm aceşti copii – la asistenţi maternali, ONG-uri sau alte instituţii, pot să fie chiar şi în afara judeţului. În termen de cinci zile acel plan de urgenţă va cuprinde în mod detaliat ce se va întâmpla exact cu fiecare copil şi locaţia unde va fi acesta transferat. În explicaţiile date AJPIS am specificat anumite lucruri, spre exemplu faptul că am organizat procedură de licitaţie deschisă de achiziţie de prestări servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi, dar din păcate nu s-a prezentat nimeni. Nicio altă entitate nu a fost dispusă să depună o ofertă concretă şi acesta este unul din motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie. În fiecare an se organizează această licitaţie, conform planului de acţiune şi bugetului aprobat (…). Unde va fi posibilitatea şi asistenţii maternali vor dori, avem în vedere şi posibilitatea de transfer a acestor copii la asistenţi maternali. Vor fi luate în evidenţă şi locurile noastre libere din casele de tip familial pentru copii”, a afirmat purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureş.

În raportul AJPIS se menționează că va fi nevoie de reevaluarea împrejurărilor care au stat la baza măsurilor de protecție speciale în cinci zile, dar nu se precizează dacă acele centre vor fi închise. Cu toate acestea, centrele au fost amendate cu 320.000 de lei pentru expirarea licențelor de funcționare.