Operația de cataractă este una dintre cele mai frecvente intervenții chirurgicale oftalmologice, iar alegerea medicului operator influențează direct rezultatul vizual și experiența pacientului. Dincolo de dotările tehnice ale clinicii, experiența chirurgului în selectarea implantului potrivit și în execuția procedurii rămân factori esențiali pentru succesul pe termen lung.

Alegerea chirurgului pentru operația de cataractă ar trebui să se bazeze pe o combinație între experiența clinică (numărul de intervenții), acreditările profesionale și proximitatea geografică pentru controalele necesare. Discuția preoperatorie despre așteptările vizuale și opțiunile de implanturi rămâne pasul esențial pentru un rezultat care să îmbunătățească calitatea vieții.

Lista de mai jos este o selecție editorială bazată pe vizibilitate profesională, activitate clinică și feedback public. Nu reprezintă un clasament oficial, ci o resursă informativă pentru pacienții care caută specialiști cu experiență documentată în chirurgia cataractei.

Dr. Teodor Holhoș – Rețeaua Dr. Holhoș (Transilvania)

este un chirurg oftalmolog cu experiență, fiind primul chirurg oftalmolog din România certificat ca „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery”. Fondatorul rețelei de oftalmologie Dr. Holhoș are o experiență de peste 30.000 de intervenții chirurgicale realizate în carieră și utilizează echipament avansat pentru biometrie digitală și chirurgie refractivă.

Clinicile din rețea urmează protocoale standardizate, iar pacienții menționează frecvent în recenzii eficiența intervențiilor și accesibilitatea oferită de prezența în 6 orașe din Transilvania.

Prof. Dr. Călin Tătaru – Visionclinic (București)

Prof. Dr. Călin Tătaru este un chirurg oftalmolog cu o experiență vastă în gestionarea cazurilor complexe de cataractă, în special la pacienții care prezintă patologii oculare asociate.

La Visionclinic, activitatea sa clinică este dublată de o componentă academică solidă, iar recenziile subliniază claritatea explicațiilor și abordarea metodică. Este adesea consultat pentru cazuri care necesită tehnici chirurgicale avansate sau implante specializate.

Prof. Dr. Dorin Chiseliță – Oftaprof (Iași)

Prof. Dr. Dorin Chiseliță, fondatorul clinicii Oftaprof, este un nume de referință în oftalmologia din zona Moldovei. Cu o carieră de peste trei decenii, acesta a format generații de medici și menține o practică clinică activă. Feedback-ul pacienților evidențiază timpul acordat consultațiilor și rigoarea explicațiilor privind opțiunile de tratament și tipurile de cristalin potrivite fiecărui diagnostic.

Dr. Carmen Toma – West Eye Hospital (București)

Dr. Carmen Toma este medic primar oftalmolog cu o dublă specializare valoroasă: chirurgie de pol anterior și chirurgie vitreoretiniană. În cadrul West Eye Hospital, aceasta aplică protocoale internaționale pentru chirurgia cataractei, având o experiență consolidată în implantarea lentilelor premium (multifocale și torice). Pacienții apreciază abordarea sa meticuloasă și rigurozitatea monitorizării postoperatorii.

Dr. Mioara Marinescu – iCare (București)

Dr. Mioara Marinescu se concentrează pe chirurgia cataractei și pe personalizarea alegerii cristalinului intraocular în cadrul clinicii iCare. Recenziile pacienților pun accent pe comunicarea transparentă și pe efortul de a explica în detaliu beneficiile fiecărui tip de implant.

Este recunoscută pentru rata ridicată de satisfacție și pentru atenția acordată confortului pacientului pe parcursul intervenției.

Dr. Hicham Mrini – Mrini Eye Hospital (Constanța)

Dr. Hicham Mrini este un specialist recunoscut în zona Dobrogei pentru chirurgia refractivă și tratamentul cataractei, fiind și fondatorul Mrini Eye Hospital. Spitalul integrează tehnologii moderne pentru corecția vederii, iar pacienții subliniază în recenzii organizarea eficientă a programărilor și accesibilitatea serviciilor de investigații și monitorizare postoperatorie în aceeași locație.

Dr. Bogdan Gabriel Galan – Sanoptic (Iași)

Dr. Bogdan Galan, medic primar oftalmolog și administrator al clinicii Sanoptic, promovează utilizarea tehnologiei laser în chirurgia cataractei (Femto-Cataractă). Utilizând echipamente de precizie, acesta se concentrează pe obținerea unor rezultate vizuale optime, feedback-ul pacienților menționând frecvent expertiza sa în implantarea lentilelor multifocale care reduc dependența de ochelari.

Dr. Cristina David – Novaoptic (Suceava / Botoșani)

Dr. Cristina David coordonează activitatea clinicilor Novaoptic din 1999, fiind un pilon al oftalmologiei în nordul țării. Ca medic primar cu experiență vastă, aceasta oferă pacienților din regiune acces la servicii chirurgicale complete, fără necesitatea deplasării către centre universitare îndepărtate. Recenziile pacienților subliniază organizarea structurată a parcursului medical și claritatea comunicării pre și postoperatorii.

Întrebări frecvente (FAQ)

Câte operații de cataractă ar trebui să aibă un chirurg cu experiență?

Deși nu există o normă oficială, experiența semnificativă este considerată, de regulă, după primele 1.000 de intervenții. Chirurgii consacrați, precum cei menționați în listă, au în portofoliu mii sau chiar zeci de mii de operații realizate de-a lungul carierei.

Este important dacă medicul operează manual sau cu laser?

Chirurgia cu laser oferă o precizie la nivel de microni imposibil de atins manual, automatizând etapele critice pentru a asigura o siguranță și o predictibilitate maxime. Această tehnologie minimizează traumatismul ocular și garantează centrarea perfectă a cristalinului, ceea ce permite o recuperare mult mai rapidă și un rezultat vizual superior.

Ce ar trebui să clarific în timpul consultului preoperator?

Este recomandat să întrebați despre tipul de cristalin recomandat, rezultatul vizual realist la care să vă așteptați, frecvența controalelor postoperatorii și eventualele restricții imediate după intervenție.