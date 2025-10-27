Durere greu de explicat în cuvinte! Un a fost chemat la intervenție, însă când a ajuns la fața locului și-a dat seama că un dintre victime era chiar fiul lui, Omar, în vârstă de 25 de ani.

Ce s-a întâmplat

Omar Masia, în vârstă de 25 de ani, se întorcea acasă de la o petrecere cu patru prieteni, pe 25 octombrie, când mașina cu care călătoreau s-a răsturnat într-un șanț, la ora 4 dimineața, în Gallura, Sardinia, Italia, conform .

Șoferul mașinii a reușit să scape și a fugit să caute ajutor la o casă din apropiere. El nu avea semnal la telefon pentru a suna autoritățile.

Ulterior, o echipă de pompieri s-a grăbit să ajungă la fața locului cât mai repede. Unul dintre pompieri, Massimiliano, era chiar tatăl lui Omar, una dintre victimele accidentului. Acesta rămăsese prins pe bancheta din spate.

Omar, singurul care nu a supraviețuit

Comandantul Departamentului de Pompieri din Sassari, Antonio Giordano, a declarat că toată lumea a fost în stare de șoc: „Suntem în stare de șoc. Întreaga echipă a coborât pe terasament, iar Massimiliano și-a dat seama că fiul său era în fața lui”.

Din păcate, Omar nu a supraviețuit: „Toți băieții au fost eliberați, duși la pasaj și resuscitați. Din păcate, singurul care nu a reușit a fost Omar”.

O traumă adâncă

Giordano a spus că a ordonat sprijin psihologic pentru tatăl îndurerat.

„Am sunat deja personal la serviciul de sprijin psihologic pentru Massimiliano și cei patru colegi care au fost cu el noaptea trecută”, a declarat Giordano.

O anchetă este acum în curs de desfășurare pentru a stabili cu exactitate care au fost cauzele care dus la această tragedie.

Starea drumului este analizată deoarece zona s-a confruntat cu vreme rea în ultimele zile. De asemenea, se efectuează teste de alcool și droguri pentru a investiga dacă ar fi putut avea vreun impact asupra accidentului.