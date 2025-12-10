B1 Inregistrari!
A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul

A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul

10 dec. 2025, 15:33
A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Traficant prins în incinta unui liceu din Târgoviște
  2. Imobilizat de jandarmi, cu trei doze de canabis asupra lui
  3. Percheziție la domiciliu și noi probe descoperite
  4. Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut marți, 9 decembrie, după ce a fost surprins de polițiști și jandarmi în timp ce încerca să comercializeze droguri elevilor unui liceu din Târgoviște. În urma perchezițiilor, autoritățile au găsit mai multe doze de canabis și alte probe relevante în anchetă.

Traficant prins în incinta unui liceu din Târgoviște

Un bărbat de 34 de ani este cercetat pentru trafic de droguri de risc, după ce a fost prins în flagrant în timp ce încerca să vândă canabis elevilor unui liceu din Târgoviște. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, acțiunea a avut loc marți, 9 decembrie, în urma unei intervenții rapide a polițiștilor și jandarmilor.

„Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 34 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc”, a transmis IPJ Dâmbovița, conform Adevărul.

Imobilizat de jandarmi, cu trei doze de canabis asupra lui

Bărbatul ar fi pătruns fără drept în incinta unui liceu, având asupra sa trei doze de canabis și un grinder. Paznicii unității școlare au observat comportamentul suspect și au alertat autoritățile, iar un echipaj de jandarmi l-a imobilizat până la sosirea polițiștilor.

Conform anchetatorilor, suspectul intenționa să vândă sau să ofere droguri elevilor aflați în pauză.

Percheziție la domiciliu și noi probe descoperite

După reținerea acestuia, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința bărbatului, unde au găsit o cantitate suplimentară de canabis și alte obiecte folosite în activitatea infracțională.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea acestuia în aceeași zi: „La data de 9 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Dâmbovița au dispus reținerea celui în cauză.”

Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile

Miercuri, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dâmbovița cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualelor legături cu alte persoane.

