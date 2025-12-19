B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un alpinist român a murit la 6.540 metri altitudine. Unde a avut loc tragedia. Imagini de la fața locului (VIDEO)

Un alpinist român a murit la 6.540 metri altitudine. Unde a avut loc tragedia. Imagini de la fața locului (VIDEO)

Ana Maria
19 dec. 2025, 21:52
Un alpinist român a murit la 6.540 metri altitudine. Unde a avut loc tragedia. Imagini de la fața locului (VIDEO)
Sursa foto: Freepik / @freepic.diller
Cuprins
  1. Un alpinist român a murit la 6.540 metri altitudine. Cum s-a petrecut accidentul pe vulcan
  2. Ce spun autoritățile despre misiunea de salvare
  3. Avea grupul autorizație pentru această ascensiune?

Un alpinist român în vârstă de 57 de ani și-a pierdut viața pe vulcanul Nevado Ojos del Salado, situat în regiunea Atacama din Chile, au anunțat autoritățile locale, citate de presa chiliană. Bărbatul făcea parte dintr-o echipă formată din patru români, inclusiv o femeie.

Locotenent-colonel Marcelo Ramírez, oficial al Poliției de Frontieră din orașul El Salvador, a declarat că situația de urgență a fost semnalată la secția 4 a Poliției de Frontieră din orașul El Salvador, miercuri după-amiază. Acesta a precizat că polițiștii au primit un mesaj prin WhatsApp în jurul orei 18:00, prin care li s-a comunicat decesul unui turist străin în timpul unei excursii pe vulcan.

Un alpinist român a murit la 6.540 metri altitudine. Cum s-a petrecut accidentul pe vulcan

Potrivit celor care au fost împreună cu el, bărbatul de 57 de ani a ajuns la o altitudine de aproximativ 6.540 metri, iar în momentul coborârii s-a prăbușit și a căzut aproximativ trei metri din locul respectiv. Ceilalți membri ai grupului i-au acordat primul ajutor și au încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Deși au încercat să-l coboare, terenul dificil și altitudinea au îngreunat foarte mult această operațiune. În final, au reușit să îl coboare doar câțiva metri. Apoi au luat decizia să coboare ei pentru a avea semnal și să poată lua legătura cu autoritățile.

Ce spun autoritățile despre misiunea de salvare

După primirea alertei, o echipă de salvare specializată a urcat pe munte pentru a recupera corpul victimei.

„Astăzi, la ora 07:00, au pornit cu scopul de a coborî această persoană prin rotație, având în vedere pericolul de a lucra la o asemenea altitudine, pentru ca ulterior să fie predată Serviciului de Medicină Legală (SML)”, a adăugat Marcelo Ramírez, potrivit Antena 3 CNN.

Colonelul a mai precizat că, „în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că aceste persoane erau patru membri ai unei echipe românești: persoana decedată, în vârstă de 57 de ani, un ghid român de 62 de ani, un bărbat adult de 50 de ani și o femeie de 54 de ani – toți de origine română”.

Avea grupul autorizație pentru această ascensiune?

Autoritățile chiliene au confirmat că toți cei patru membri ai grupului aveau autorizație oficială pentru a urca pe vulcan. Mai mult, aceștia au informat în prealabil Direcția Națională a Frontierelor și Limitelor Statului, așa cum prevede legea din Chile.

„Această excursie s-a desfășurat în mod regulamentar și, din păcate, a avut loc acest episod tragic, despre care alpiniștii de mare altitudine știu că se poate întâmpla”, a conchis colonelul Marcelo Ramírez.

