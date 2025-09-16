B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » A recurs la un gest neprevăzut! Ce a făcut un bucureștean, care nu a mai suportat ambrozia

A recurs la un gest neprevăzut! Ce a făcut un bucureștean, care nu a mai suportat ambrozia

Elena Boruz
16 sept. 2025, 09:42
Sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Ce au transmis autoritățile
  2. Ce s-a întâmplat cu bărbatul
  3. Ce este ambrozia și ce simptome indică alergia la această plantă

Gest neprevăzut, săvârșit de un bucureștean de 63 de ani, care nu a mai putut suporta ambrozia. Bărbatul, disperat din cauza efectelor provocate de alergia la ambrozie, a decis să ia atitudine și să elimine răul din rădăcină, însă lucrurile nu au mers tocmai cum se aștepta.

Bărbatul a dat foc pășunii pe care se afla ambrozia, însă flăcările au luat amploare și au ars zeci de hectare de pământ, mai multe anexe, dar și o mașină.

Ce au transmis autoritățile

Incidentul a avut loc în data de 28 august, iar gestul necugetat al bărbatului nu a rămas nepedepsit. Autoritățile l-au reținut pe om, după ce nu mai puțin de 25 de hectare de vegetație uscată au ars din temelii, o mașină a fost distrusă complet, iar mai multe anexe gospodărești, cuprinse de flăcări. Fumul putea fi tăiat cu cuțitul, iar imaginile surprinse vorbesc de la sine.

„Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 21 Poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, în municipiul București, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 63 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de distrugere prin incendiere.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenționat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetației uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală și județul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida.

Astfel, în urma acestor acțiuni, s-ar fi generat un incendiu cu flacără deschisă, care s-a propagat pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și ar fi provocat distrugeri în totalitate unui autoturism, precum și la nivelul unei anexe care era situată pe terenul respectiv”, a transmis Poliția Capitalei, conform știrile pro tv.

Sursă foto: știrile pro tv

Ce s-a întâmplat cu bărbatul

De asemenea, potrivit oamenilor legii, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorul de caz a formulat o propunere de luare a măsurii de arest la domiciliu.

„A fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. De asemenea, a fost pus în aplicare și un mandat de aducere, bărbatul fiind depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, procurorul de caz formulând propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu”, au adăugat polițiștii.

În plus, cercetările continuă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

Ce este ambrozia și ce simptome indică alergia la această plantă

Ambrozia este una dintre cele mai răspândite plante invazive din România, având o capacitate extraordinară de adaptare la soluri sărace și condiții climatice nefavorabile. Se înmulțește extrem de rapid prin semințe, o singură plantă matură poate produce zeci de mii de semințe, și este foarte rezistentă la secetă. Temperaturile ridicate din ultimii ani au contribuit semnificativ la extinderea ei.

Această buruiană se întâlnește aproape în toate regiunile țării. Crește în special pe terenurile neîngrijite din interiorul și din apropierea orașelor, în parcuri și grădini abandonate, pe marginea drumurilor, dar și pe terenuri agricole, unde poate afecta grav culturile.

Polenul de ambrozie, transportat cu ușurință de vânt, pătrunde în căile respiratorii și declanșează reacții alergice. Sistemul imunitar identifică polenul ca pe un „intrus” și reacționează pentru a-l elimina. Este suficient un nivel de 30 de grăunciori de polen/m³ pentru a provoca alergii, iar la persoanele sensibile chiar 1-2 grăunciori/m³ pot declanșa simptome, informează medicover.ro.

Alergia la ambrozie apare, de regulă, după expuneri repetate timp de mai mulți ani la polenul acestei plante. Nu există date clare privind legătura dintre durata expunerii și severitatea reacțiilor, însă reducerea contactului cu alergenii poate ameliora considerabil manifestările. Cele mai multe cazuri apar în lunile august – septembrie, imediat după sezonul de polenizare al gramineelor.

Simptome frecvente ale alergiei la ambrozie:

  • strănut repetat;

  • mâncărimi la nivelul nasului și al ochilor;

  • nas înfundat și secreții nazale apoase;

  • pierderea mirosului (anosmie);

  • dureri de cap;

  • oboseală și somnolență;

  • ochi roșii, iritați și lăcrimare abundentă.

