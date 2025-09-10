Accident cu 8 victime, în Argeș. Ce au transmis autoritățile

Un accident grav s-a petrecut, miercuri dimineața, pe raza localității Popești, județul Argeș. Conform informațiilor, două autoturisme , iar în urma , șapte persoane au fost rănite, iar una a decedat.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, alături de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Care este bilanțul victimelor

„Bilanț victime:

-o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 76 de ani, decedată;

-trei persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 40, 50, respectiv 58 de ani, au fost preluate și transportate la spital cu o autospecială transport personal și victime multiple;

-o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 47 de ani, preluată și transportată la spital de echipajul SMURD;

-trei persoane preluate de SAJ”, a transmis ISU Argeș, potrivit