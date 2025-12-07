Un accident rutier în care au fost implicate 75 de persoane s-a produs la Sinaia, pe , pe sensul de mers Brașov-București. Un autocar cu 71 de pasageri s-a ciocnit cu un autoturism în care se aflau patru persoane, iar două dintre victime au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare.

Impact între un autocar plin și un autoturism cu patru persoane

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, accidentul a avut loc duminică, în zona Sinaia, una dintre cele mai aglomerate porțiuni ale DN1. Autocarul în care se aflau 71 de persoane a intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau patru ocupanți.

„Este asistat la faţa locului un ocupant de la bordul autoturismului şi alţi 4 ocupanţi din autocar, care au suferit atacuri de panică. Nu sunt probleme deosebite”, au declarat reprezentanții ISU Prahova, potrivit Agerpres.

Două persoane, transportate la spital cu răni ușoare

La scurt timp după intervenția echipajelor SMURD și SAJ, autoritățile au transmis o informare suplimentară. Conform acesteia, două persoane au fost transportate la spital de ambulanțele Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Cele două victime au suferit traumatisme ușoare, sunt cooperante și în stare de conștiență, iar medicii au preluat cazul pentru evaluare suplimentară.

Alți patru pasageri ai autocarului au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri la fața locului, fără a necesita transport la spital.

Trafic restricționat pe DN1 și intervenție extinsă a polițiștilor

Accidentul a avut loc pe DN1, pe direcția Brașov către București, iar circulația rutieră este restricționată parțial pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și pentru efectuarea măsurătorilor.

„Echipajele de poliţie se află la faţa locului pentru dirijarea traficului astfel încât circulaţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă”, a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile polițiștilor, mai ales că zona este oricum predispusă la aglomerație la final de weekend.