Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită

luni dimineață, 1 septembrie, pe DN1. Un accident rutier s-a produs la ieșirea din localitatea Borod spre Cornițel, județul . Un bărbat a decedat.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Șoferul, decedat

Ce s-a întâmplat

Tragedia s-a produs luni dimineață, 1 septembrie, pe DN1, la ieșirea din localitatea Borod spre Cornițel, județul Bihor.

„La data de 1 septembrie a.c., la ora 06:58, poliţiştii bihoreni au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, că pe DN1, la ieşirea din Borod spre Corniţel, s-a produs un accident rutier”, a declarat comisar-șef Alina Fărcuţa, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bihor, conform .

La faţa locului s-au deplasat ajutoarele: trei echipaje de pompieri din cadrul Staţiei Aleșd, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi cu o ambulanţă SMURD tip B2, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Șoferul, decedat

Conducătorul autoturismului a rămas încarcerat. Echipajele de salvare au aplicat manevre de resuscitare, însă, din păcate, fără succes. Decesul acestuia a fost constatat la fața locului.

De asemenea, o pasageră din maşină a fost rănită și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor. Șoferul autobasculantei a fost evaluat medical la faţa locului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii tragediei.