Accident teribil pe A1 Sibiu-Deva: Trei muncitori au murit, după ce au fost loviți de un tir

UPDATE: Cei trei muncitori au murit. Unul avea 19 ani și era din județul Teleorman, iar ceilalți aveau 20, respectiv 37 de ani și erau din județul Dâmbovița. Ei erau angajați ai unei societăți comerciale și efectuau marcaje rutiere. Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Trei muncitori care făceau lucrări la partea carosabilă a autostrăzii A1 Sibiu-Deva au fost loviți de un TIR, suferind răni grave. Traficul pe sensul Deva-Sibiu a fost deviat.

Muncitori răniți într-un accident pe A1 Sibiu-Deva

Cei trei muncitori lucrau pe banda 1 când au fost loviți de tren. S-a întâmplat la kilometrul 230 al autostrăzii Sibiu-Deva, în zona localităţii sibiene Boiţa, pe sensul de mers spre Sibiu.

ISU a trimis mai multe forțe de intervenție la fața locului, victimele suferind răni grave.

Traficul rutier a fost blocat pe sensul de mers spre Sibiu, fiind deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225.