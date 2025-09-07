B1 Inregistrari!
Accident tragic în Berceni. Un șofer a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 11:24
Șoferul unui BMW, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a murit carbonizat după ce autoturismul în care se afla s-a prăbușit de pe pod și a ajuns direct pe calea ferată. Tragedia s-a produs pe Șoseaua de Centură, în Berceni.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Primele informații

Ce s-a întâmplat

Tragedia a avut loc în această dimineață, în jurul orei 08:00, duminică, 7 septembrie, pe Șoseaua de Centură, în Berceni.

Șoferul unui BMW, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a murit carbonizat după ce autoturismul s-a prăbușit de pe pod, direct pe calea ferată. Impactul a fost mortal, conform Observator.

Primele informații

Conform primelor informații, bărbatul ar fi intrat cu viteză în parapetul din rondul Șoselei de Centură.

În urma impactului violent, mașina a zburat de la înălțime, s-a prăbușit sub pod și a fost cuprinsă de flăcări instant.

Bărbatul nu a avut nicio șansă de supraviețuire. Echipele de salvare nu au putut să facă nimic pentru individ. Decesul acestuia a fost constatat. Cadavrul urmează să fie dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru cercetări.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei și cauza accidentului.

