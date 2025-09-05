B1 Inregistrari!
Orașul din România unde o femeie plătește 13.000 lei/an pentru a ocupa un loc de parcare licitat de primărie. Cât au plătit alți șoferi

Orașul din România unde o femeie plătește 13.000 lei/an pentru a ocupa un loc de parcare licitat de primărie. Cât au plătit alți șoferi

Ana Maria
05 sept. 2025, 18:45
Orașul din România unde o femeie plătește 13.000 lei/an pentru a ocupa un loc de parcare licitat de primărie. Cât au plătit alți șoferi
Sursa foto: Facebook

O femeie a oferit 13.000 de lei/an pentru a ocupa un loc de parcare în Brașov, pe str. Berzei. Suma a fost atinsă în cadrul unei licitații organizată de Primăria Brașov.

Cuprins:

  • Ce se va întâmpla cu brașoveanca, dacă nu va plăti suma licitată
  • Ce sume au mai fost licitate pentru un loc de parcare, în Brașov

Ce se va întâmpla cu brașoveanca, dacă nu va plăti suma licitată

Competiția acerbă pentru locurile de parcare a dus și la alte tarife de câteva mii de lei anual, mult peste valoarea standard a abonamentului.

„În cazul în care nu va plăti suma licitată, nu va mai putea participa la o nouă procedură. Alte locuri de parcare au fost adjudecate la sume cuprinse între 1.500 și 3.250 de lei, în condițiile în care la prima procedură din acest cartier au rămas 31 de locuri libere.”, se arată în cadrul unui anunț publicat pe site-ul Primăriei Brașov.

Ce sume au mai fost licitate pentru un loc de parcare, în Brașov

„Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov cu cele din cartierul Astra. În primele două proceduri din acest cartier brașovenii au avut la dispoziție 192 de locuri de parcare libere și, deși nu s-au ocupat toate, au fost și locuri de parcare pentru care cei prezenți au licitat sume foarte mari, maximul fiind atins în urma unei dispute între două brașovence pentru un loc de parcare pe str. Berzei, suma licitată fiind de  13.000 de lei/an. Această licitație a avut loc în etapa a doua a procedurii, cea în care au participat persoanele care nu au avut domiciliul sau/și mașina înmatriculată la adresă.

Pe lângă această sumă, cea mai mare oferită de când au fost reluate procedurile de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, au existat și locuri atribuite la valori care au depășit cu mult valoarea abonamentului anual, de exemplu: 3.250 de lei/an, 2.800 de lei/an, 2.700 de lei/an, 2.500 de lei/an, 2.200 de lei/an sau 1.900 de lei/an.

Din cele 192 de locuri libere puse la dispoziția locuitorilor din cartier la cele două proceduri,  au fost atribuite 161 de locuri, din care 24 pentru persoanele cu dizabilități.

Săptămâna viitoare vor avea loc alte două licitații pentru cei care locuiesc în cartierul Astra 2”, se mai arată anunțul făcut de reprezentanții primăriei.

