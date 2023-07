Activiștii pentru protecția vieții private critică pactul UE-SUA care permite mai ușor transferul de date peste Atlantic

Președintele Joe Biden și oficialii UE au salutat acordul, care a reușit să treacă peste obiecțiile privind accesul agențiilor de informații americane la datele europene. Acordul garantează că Meta, Google și alți giganți din domeniul tehnologiei pot continua să facă schimb de informații cu SUA.

Activiștii pentru confidențialitatea datelor spun că vor contesta acordul în instanță

Două încercări anterioare de a crea un cadru juridic privind schimbul de date între SUA și UE au fost respinse de instanțele europene din cauza preocupărilor legate de confidențialitate.

Pactul de luni urmărește să atenueze preocupările europene cu privire la orice informații personale care ajung să fie partajate cu agențiile de informații americane.

Americanii sunt în mare parte protejați din punct de vedere juridic împotriva spionajului electronic al agențiilor de spionaj americane, dar nu și străinii.

Comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, a declarat că acest acord „solid” înseamnă că „datele cu caracter personal pot circula acum liber și în siguranță” din Europa către SUA.

Dar grupul non-profit NOYB (None of Your Business), condus de activistul austriac pentru protecția vieții private Max Schrems, a promis că va contesta decizia.

Schrems a declarat într-un comunicat: „Simplul anunț că ceva este „nou”, „robust” sau „eficient” nu este suficient în fața Curții [Europene] de Justiție.

Schrems a contestat anterior stocarea datelor de către Facebook, spunând că aceasta a încălcat drepturile europene la confidențialitate, iar instanța supremă a Uniunii Europene i-a dat dreptate.

În luna mai, UE a aplicat proprietarului Facebook, Meta, o amendă de 1,3 miliarde de dolari (1 miliard de lire sterline), ordonând companiei să nu mai partajeze datele utilizatorilor europeni în SUA.

Meta a declarat că, în lipsa unui cadru legal pentru transferurile de date, ar fi obligată să înceteze să mai furnizeze produsele și serviciile sale în Europa.