Percheziții la mai multe persoane care l-au amenințat cu moartea pe actorul Victor Rebengiuc, în decembrie 2024, în contextul manifestațiilor în favoarea susținerii căii pro-europene a României.

Percheziții cu întârziere într-un caz de amenințări cu moartea

După mai bine de un an de la semnalarea incidentului, s-au pus în mișcare. Poliţiştii şi procurorii fac, joi, 12 februarie 2026, percheziţii în Bucureşti, la două persoane suspecte în acest caz. Cei doi sunt acuzați că l-au ameninţat pe actorul cu . Acest lucru s-a întâmplat în decembrie 2024, înainte de anularea alegerilor prezidențiale

Actorul a transmis că va partiipa la o manifestație de susținere a căii europene a României, organizată în Piața Universității. El a primit un mesaj prin care i se transmitea că „vede comunişti peste tot” şi că, dacă nu lasă pe toată lumea să voteze cu cine doreşte va fi atacat cu toporul.

„În cursul zilei de astăzi, 12 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, la adresa a doi suspecţi, într-o cauză penală având ca obiect săvârşirea infracţiunii de ameninţare”, a anunțat Parchetul General.

Amenințări la adresa lui Victor Rebengiuc

Aceste percheziții au loc cu o întârziere de mai bine de un an, de la momentul în care actorul Victor Rebengiuc a fost amenințat. În vârstă de 91 de ani, la momentul respetiv, el a mers, pe 5 decembrie 2024, în Piaţa Universităţii. Aici a urcat pe scena amenajată de organizatori, în zona considerată un simbol al luptei pentru libertate și a dezvăluit că a fost amenințat cu moartea.

„Lăsaţi-ne în pace, să votăm pe cine vrem, să votam şi pe cine e normal să votam, altfel băgăm toporul în capetele alea seci”, i-a transmis autorul mesajului.

Înaintea alegerilor prezidenţiale de anu trecut, Victor Rebengiuc afirma, într-un interviu în care a fost întrebat dacă poate avea „un dialog cu cei care aleg o societate de tip comunist”, că nu este posibil acest lucru. El a amintit, la vremea respectivă de amenințîrle fizice și injuriile pe care le-a primit.

„Sunt multe astfel de mesaje. Eu nu mă emoţionez şi nici nu mă sperii. Ştiu că sunt oameni care mă vor crede greu, nu umblu după aprecieri, sunt cuminte, nu vreau să atrag atenţia asupra mea. Vreau să fiu văzut doar pe scenă şi pe ecran. Eu am obiceiul să nu vorbesc despre mine. Eu nu mă plac deloc, consider că nu ajung la nivelul la care aş vrea eu să ajung, vorbesc în primul rând profesional. Întotdeauna am rezerve în legătură cu realizările mele. Nu aştept aprecieri”, declara Victor Rebengiuc în primăvara anului trecut.

Percheziții la doi suspecți

a precizat că a identificat doi suspecți iar la percheziții au fost ridicat mai multe probe în acest caz. Cei doi vor fi luați la audieri și, cel mai probabil, se vor alege cu o amendă. Legislația românească nu ia foarte în serios astfel de fapte, lăsând victima la dispoziția celui care proferează amenințările.

„La finalizarea activităţilor, persoanele în cauză urmează să fie conduse la sediul Serviciului de Investigaţii Criminale – Central, în vederea desfăşurării activităţilor procesuale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul DGPMB – Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare”, a transmis Poliţia Capitalei.