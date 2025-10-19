B1 Inregistrari!
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul

Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 16:23
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Administratoarea blocului din Rahova a fost audiată la Parchetul Curții de Apel București în ancheta privind explozia soldată cu trei morți. Aceasta a transmis că reprezentanții firmei recomandate de Distrigaz ar fi rupt sigiliul de pe instalația de gaze. Un locatar a confirmat că societatea venită pentru revizie ar fi forțat sigiliul pentru a relua alimentarea, potrivit g4media.ro.

Declarațiile apar la o zi după ce ANRE a anunțat că Distrigaz Sud Rețele oprise anterior furnizarea gazelor.

Ce spun ANRE și Distrigaz despre alimentarea cu gaze

Alimentarea cu gaze naturale a blocului din Rahova fusese întreruptă cu o zi înainte de tragedie, potrivit informațiilor transmise de ANRE. O echipă a Distrigaz Sud Rețele a sistat serviciul și a sigilat electrovalva pe 16 octombrie, după o sesizare privind miros de gaz. A doua zi, pe 17 octombrie, echipa de intervenție a constatat că sigiliul fusese rupt la aproximativ ora 09:30.

Conform ANRE, la scurt timp după această constatare s-a produs explozia devastatoare care a distrus blocul din Sectorul 5. Ora indicată de operator nu coincide însă cu o filmare din zonă care arată deflagrația la 09:06. Distrigaz a transmis ulterior un comunicat, exprimându-și compasiunea pentru victime și precizând că alimentarea fusese deja oprită.

Cum s-au desfășurat evenimentele înainte de explozia din Rahova

În data de 16 octombrie, la ora 07:08, Distrigaz Sud Rețele a primit o sesizare privind miros de gaze în blocul din Rahova. Echipa de intervenție s-a deplasat imediat la adresa indicată și a confirmat prezența gazului natural în scara imobilului. Ca măsură de siguranță, alimentarea cu gaze a fost sistată, iar robinetul de branșament a fost sigilat la ora 09:18.

A doua zi, pe 17 octombrie, la ora 08:44, compania a primit o nouă sesizare privind mirosul de gaze în același bloc. Echipele Distrigaz au ajuns la fața locului exact în momentul producerii deflagrației care a zguduit Sectorul 5. Agentul de intervenție a constatat că sigiliul de pe robinetul închis anterior fusese rupt. Explozia a distrus complet blocul și a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor treisprezece.

