Bogdan Ivan a vorbit despre explozia puternică produsă vineri în Rahova. Ministrul Energiei a declarat, pentru B1 TV, că sigiliul pus pentru sistarea furnizării de gaze de cineva, încă nu se știe de cine, și că acest lucru a fost constatat cu doar câteva minute înainte de producerea deflagrației. Operatorul Distrigaz chiar era în teren la momentul exploziei, a mai spus Ivan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Ce a spus Ivan despre ancheta după explozie

„Această tragedie nu trebuie să se mai repete, e extrem de trist. Aștept rezultatul anchetei care să stabilească dacă acest eveniment putea fi evitat, iar cei responsabili să răspundă în fața legii.

Acum se face această tehnică, extrem de complexă, cu reprezentanți ai Parchetului General, al Ministerului de Interne, ai pompierilor și ai specialiștilor în energie de la ANRE, pentru a stabili clar derularea tuturor evenimentelor anterioare exploziei, de la fiecare apel dat la fiecare acțiune în teren, la sigilarea și sistarea furnizării de gaze până la momentul exploziei, ca să se constate dacă putea fi prevenit acest incident, dacă au fost erori umane, tehnice, pentru a stabili clar vinovații care trebuie să plătească în fața legii”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta a precizat că a vorbit cu premierul Ilie Bolojan și cu șeful DSU, Raed Arafat. Ministrul a cerut la un raport intermediar și o informare. Ancheta e în curs.

Ce a spus Ivan despre sigiliul rupt

„Din datele preliminare pe care le am, în afara anchetei, imediat ce a fost acel apel ieri dimineață, la 7, cei de la companie au fost acolo, au sistat furnizarea de gaze.

Azi au fost alte apeluri care au reclamat în casa scării. Cei de la companie s-au deplasat acolo și se pare că au găsit acel sigiliu rupt. Anchetatorii vor stabili dacă evenimentul putea fi preîntâmpinat, dacă a fost o eroare a operatorului, dacă a fost o mână care a rupt intenționat acel sigiliu sau dacă a fost o eroare tehnică. Vinovații vor răspunde în fața legii. Am cerut comisie de anchetă să vină rapid cu un rezultat”, a mai declarat ministrul Energiei,

Întrebat dacă știe ora exactă în care a fost constatat că sigiliul e rupt, Bogdan Ivan a răspuns: „A fost cu câteva minute înainte de producerea exploziei, operatorul Distrigaz fiind în teren la momentul deflagrației. Din informațiile pe care le am acum”.