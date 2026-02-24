Un tânăr de 17 ani a fost transportat la spital după un accident rutier petrecut marți dimineață în Cluj-Napoca. Adolescentul, care circula pe trotinetă electrică, ar fi traversat pe culoarea roșie a semaforului într-o zonă intens circulată din centrul orașului și a intrat în coliziune cu un . Iată despre ce este vorba!

Cum s-a produs accidentul

Evenimentul rutier a avut loc pe Strada Petőfi Sándor, una dintre cele mai aglomerate artere din zona centrală a municipiului, conform Cluj24.

Conform primelor date transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, tânărul de 17 ani, domiciliat în Cluj-Napoca, se deplasa pe trotinetă și ar fi pătruns în intersecție pentru a efectua un viraj la stânga, ignorând semnalul roșu al semaforului electric.

În acel moment, adolescentul a intrat în coliziune cu un autobuz condus de un bărbat de 50 de ani, care circula regulamentar. Potrivit autorităților, minorul nu purta cască de protecție și avea căști audio în urechi, aspecte care ar putea fi analizate în cadrul anchetei.

Victima, transportată la spital

În urma impactului, tânărul a suferit leziuni, însă starea sa nu este considerată gravă. Adolescentul a fost cooperant la fața locului și a fost transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgențe Cluj-Napoca pentru investigații medicale și tratament.

Autoritățile au precizat că în mijlocul de transport public nu au fost înregistrate alte victime.

Testări antidrog și continuarea cercetărilor

În urma acestora, atât conducătorul autobuzului, cât și minorul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului și eventualele responsabilități. De asemenea, cazul readuce în atenție riscurile deplasării pe trotinete electrice în zonele aglomerate și importanța respectării regulilor de circulație, mai ales de către pietoni și utilizatorii de vehicule alternative.