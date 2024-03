Adrian Cioroianu a dezvăluit că Emilia Șercan a mers la Biblioteca Națională, pe care el o conduce, pentru a studia teza de doctorat a lui Mircea Geoană. Jurnalista: Situația e de o gravitate extremă. Cioroianu a încălcat legea (FOTO)

Jurnalista de investigație Emilia Șercan s-a plâns recent, pe Facebook, că în Biblioteca Națională a României e extrem de frig, iar studenții și toți ceilalți care ajung acolo sunt nevoiți să stea cu gecile pe ei.

În replică, Adrian Cioroianu, cel care conduce Biblioteca Națională, a acuzat-o pe Șercan că „diseminează fake news” la adresa sa și a scris că ar trebui să-i fie rușine. Numai că mai multe persoane au confirmat, în comentarii, că e frig în biblioteca.

Șercan a revenit cu fotografii făcute de ea în bibliotecă, în care un termometru arată că, într-adevăr, e frig.

Ulterior, Cioroianu s-a folosit de funcția pe care o deține pentru a afla ce caută jurnalista în biblioteca pe care el o conduce. Nu doar că a aflat, a și spus public: lucrarea de doctorat a lui Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO și posibil candidat la prezidențialele de anul acesta.

Dezvăluirea făcută de Adrian Cioroianu a pus-o pe jurnalistă într-o postură vulnerabilă, mai ales că aceasta după ce a dezvăluit și demonstrat că

Emilia Șercan acuză că în Biblioteca Națională e foarte frig. Adrian Cioroianu o acuză de fake news

„Am fost azi la Biblioteca Națională (da, asta e o veste proastă pentru unii) și am fost șocată de frigul pe care trebuie să îl îndure puținii cititori care se (mai) încumetă să meargă în acest loc.

În zona spațiilor libere pentru lectură, de la parter, acolo unde mai ales studenții obișnuiesc să învețe sau să lucreze pentru diverse proiecte erau 16,6 grade. (…)

În ceea ce privește sălile de lectură, din cauza frigului este deschisă una singură, la etajul I: sala de „economie”, acolo unde a fost mutat și unul dintre cele două calculatoare pe care se pot studia tezele de doctorat. Sala de literatură a fost închisă acum mai bine de o lună.

Activitatea a fost mutată la „economie” pentru că această sală este pe partea de vest a clădirii, latură pe care bate soarele și e mai cald decât la „literatură”, unde temperatura nu trece de 13,5 – 14,00 grade.

Cam asta sunt condițiile în „România educată” a împăratului, pentru care statul plătește peste 7 milioane de lei ca să îi facă o casă cu două (două!!!) săli de fitness, că una nu-i ajunge, dar care stat nu găsește bani să încălzească clădirea Bibliotecii Naționale. (…)

Le-am întrebat dacă l-au văzut pe directorul Bibliotecii Naționale, Adrian Cioroianu, venind prin sălile de lectură ca să se intereseze de situația în care stau cititorii și angajații instituției.

„Da, l-am văzut, dar la Digi24, nu pe aici””, a scris Emilia Șercan, pe Facebook, acuzațiile ei fiind confirmate de alte persoane, în comentarii.

Însă Adrian Cioroianu, cel care conduce Biblioteca Națională, a acuzat-o de fake news: „#EmiliaȘercan Ca de atâtea ori, diseminați minciuni/fake-news atât la adresa BNaR, cât și la adresa mea. Ar trebui să vă fie rușine – deși n-aș paria că aveți astfel de scrupule. O să aveți altă dată parte de un răspuns detaliat, pentru că oricum aveți lașitatea de a evita o dezbatere față în față cu mine, așa cum vă propun public de mult! Dar tot n-o s-o puteți evita la infinit. Și atunci vom vedea a cărui mască va cădea”.

„Mințiți când legați temperatura din bibliotecă de mandatul meu (din ultimii doi ani). Clădirea, de la inaugurare, 2012, a avut probleme, atât iarna (căldura, câtă e, „urcă” la etajele superioare, prin atriumul central, nu din voința directorului, ci prin legile fizicii) cât și vara (deseori, prin suprafața vitrată, efect de seră). De la inaugurare, clădirea nu are centrală proprie (depinde de apă caldă prin Radet) iar instalația de răcire e depășită demult. Deci: dvs ori n-ați intrat în clădire înainte de 2021 (și v-a adus recent vreun bizar magnetism), ori aveți vreo frustrare legată de angajații actuali sau de mine.

Mințiți când dați de înțeles tot felul de prostii legate de spațiile adiacente bibliotecii. Pentru dvs si pentru toți cei care plimbă intoxicări/fake-news: nici terenul din jurul Bibliotecii Naționale, nici parcarea, nici gheretele de paznici, nici paznicii din exterior, nici pilonii etc. NU sunt în administrarea BNaR, deci orice comentarii pe aceste subiecte sunt intoxicări, minciuni sau fantasme ale unor necunoscători.

Doamnă Șercan, v-o spun amical, ca să nu ziceți că vă amenință cineva: nu veți putea evita la infinit o întâlnire directă, publică, cu mine”, a mai scris Adrian Cioroianu, pe Facebook.

Ulterior, jurnalista a revenit cu mai multe explicații:

Adrian Cioroianu a dezvăluit noua investigație a jurnalistei Emilia Șercan

Șeful Bibliotecii Naționale a revenit apoi cu o postare în care practic a dezvăluit noua investigație a jurnalistei: „Dragi prieteni reali & virtuali, Emilia Sercan caută mai nou plagiat la Mircea Geoană și, în treacăt, mai ia și temperatura prin spațiile deschise ale Bibliotecii Naționale… Azi iar mă atacă și pe mine, ceea ce deja devine distractiv🙂 (compulsiv e altceva, la dânsa). Dacă aș fi convins că îi face bine, aș lăsa-o în pace. Dar s-ar putea să n-o las în pace, pentru că mai există și ideea de calomnie în justiția modernă. Emilia Sercan, desigur că o să le aflați: adică, detaliile mele în ceea ce vă privește. Iarăși, nu o luați ca pe o amenințare. Sunt convins că duceți dorul harței, altfel nu v-ați lega zilnic de BNaR, de mine, de prezențele mele în televiziuni etc. V-am mai întrebat și ieri: vă roade pizma că televiziunile mă mai sună din când în când? Credeți că veți deveni atractivă pentru Tv atacându-mă? Măcar o mică diferență e între noi: (nu, nu cea la care vă gândiți, in inocența dvs.): diferența dintre noi e că eu n-am fost niciodată un mercenar și niciodată n-am fugit dintr-un studio atunci când nu mi-au convenit întrebările. Ați înțeles? Vreți să detaliem?”.

Emilia Șercan a reacționat apoi, precizând că fapta lui Adrian Cioroianu este de o gravitate extremă deoarece s-a folosit de puterea funcției sale pentru a dezvălui investigația la care lucrează un jurnalist. Ea l-a acuzat apoi pe Cioroianu că a încălcat GDPR, legea și normele instituției pe care o conduce.

„Dezvăluirea de către Adrian Cioroianu a informației că am mers la Biblioteca Națională pentru a studia teza de doctorat a lui Mircea Geoană este de o gravitate extremă.

Adrian Cioroianu a obținut această informație prin prisma funcției sale de director al Bibliotecii Naționale a României (BNaR) și a divulgat-o public.

A divulgat public o informație pe care a obținut-o exclusiv prin prisma atribuțiilor de serviciu, informație nefiind publică și nici destinată publicității. (…)

Adrian Cioroianu a încălcat legea și normele instituției pe care o conduce cu bună știință, vulnerabilizând atât subiectul investigației mele, cât și pe mine.

Această acțiune nu poate rămâne fără consecințe publice și îi solicit, din nou, ministrului Culturii să se exprime asupra acestei situații”, a scris Emilia Șercan.