Adriana Bahmuțeanu, care locuiește în apropierea unuia dintre cele două saloane de masaj folosite ca paravan pentru proxenetism, spune că vecinii au depus mai multe plângeri de-a lungul timpului, dar poliția n-a luat nicio măsură. Ba mai mult, vecinii respectivi ajunseseră să fie amenințați că vor primi amendă dacă mai formulează plângeri.

„Era mai ceva ca în dosarele Epstein”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu despre activitatea din salon. În dosar , văduva lui Gabriel Cotabiță. Ea e proprietara unui salon. Procurorii acuză că administra activitatea fetelor și le promova online de aproape un an. Alina Cotabiță e acum în arest la domiciliu.

Bahmuțeanu: Era mai ceva ca în dosarele Epstein

Adriana Bahmuțeanu a povestit că vecinii ar fi fost descurajați să mai facă plângeri, fiind avertizați că riscă amenzi dacă insistă. Ea a mai susținut că locația se afla chiar pe traseul pe care fostul președinte Klaus Iohannis obișnuia să meargă cu bicicleta, prin urmare vedeta nu-și închipuie cum de autoritățile nu știau ce se întâmplă acolo.

„Lucrurile pe care le-am văzut și eu și vecinii mei sunt legate de faptul că tot timpul era foarte multă lume acolo. În fiecare noapte, până dimineața, intrau și ieșeau persoane din acel stabiliment. Grupuri de tineri, persoane mai în vârstă, străini din Centrul Vechi veneau cu taxiul. Era o mișcare continuă. Eu mă mir că poliția a văzut atât de târziu povestea asta, pentru că se știa foarte bine ce se întâmplă acolo. Erau foarte multe reclamații făcute de vecini. Era trafic intens. Era mai ceva ca în dosarele Epstein.

De multe ori, fetele alea veneau și la barul de sub apartamentul meu. Chiar în noaptea în care a venit poliția și a destructurat, să zic așa, era o petrecere la barul de sub mine și fetele erau luate în brațe și ajutate să treacă strada, pentru că era foarte multă zăpadă”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, pentru

Adriana Bahmuțeanu: Noi, vecinii de aici, ajunsesem să fim amenințați

Vedeta crede că femeia de 80 de ani, despre care s-a scris că ar fi controlat această rețea, era doar pusă formal și, de fapt, rețeaua era condusă de altă persoană, care și-a pierdut susținerea.

„Doar că nimeni nu vedea nimic. Noi, vecinii de aici, ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați. Ca cetățeni nu aveam voie să facem plângeri, deși erau ilegalități care ne deranjau. În schimb, ei erau lăsați să funcționeze la liber.

Probabil acestui „bordel” i-a căzut susținerea. Probabil persoana care era în spate nu mai este în funcție sau nu mai este susținută.

Nu cred că o femeie de 80 de ani ar fi putut să facă asta. Era pusă formal. Întrebarea este cine era, de fapt, în spatele ei. Probabil un om cu funcție, ori din servicii, ori din poliție, care acum ori a fost scos la pensie, ori tras pe linie moartă, ori cineva vrea să-i facă o bucată.

Pentru mine e foarte clar că nu putea funcționa atâta timp în văzul lumii fără susținere. De multe ori venea poliția, existau sesizări, se certau sau se băteau, nu știm ce se întâmpla înăuntru. Poliția venea, nu e prima dată. Nu pot spune că am văzut persoane cunoscute, pentru că nu stăteam cu ochii pe geam, dar intrau mașini scumpe și oameni care păreau cu bani. (…)

Dacă parcam în dreptul lor, imediat venea poliția. Pe mine m-au amendat o dată, aveam de cărat un covor și am parcat acolo. A venit imediat poliția și m-a amendat”, a mai susținut Adriana Bahmuțeanu.