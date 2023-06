Adriana Radu, profesoară la Colegiul Național Iași: „România Educată”, un proiect eșuat. Ar întoarce învățământul și mai mult cu fața către trecut. Noi sperăm în continuare ca Ligia Deca să își dea demisia (VIDEO)

„România Educată” este un proiect eșuat și va întoarce sistemul de învățământ și mai mult cu fața către trecut dacă va fi implementat, a declarat Adriana Radu, profesoară la Colegiul Național Iași, duminică, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Adriana Radu, pe B1 TV: Ne-am săturat de politizare, de incompetență, de promisiuni

Profesoara din Iași spune că greva din învățământ „nu a fost doar despre salarii.

„Faptul că am ieșit în stradă un număr așa de mare de profesori demonstrează faptul că noi ne dorim reformă reală în învățământ. Ne-am săturat de politizare. Știți că sistemul de învățământ e un sistem feudal. Fiecare primar se comportă în orașul sau comuna respectivă ca pe propria feudă. Noi ne-am săturat de incompetență. În funcțiile de directori, în funcțiile de inspectori sunt profesori care nu fac performanță la clasă. Dacă ei nu reușesc să performeze la clasă, cum vor putea performa în domeniul managementului?”, a declarat Adriana Radu.

„De politizare ne-am săturat, de incompetență, de promisiunile făcute de atâția ani. Se vorbește de un nou curriculum, se vorbește de bibliotecă digitală, de toate aceste schimbări în învățământ care ar duce sistemul către secolul XXI, și noi predăm ca înainte de 1989. Nu se mai poate merge așa mai departe!”, a continuat ea.

„Faptul că am ieșit în stradă am reprezentat de fapt societatea civilă în integralitatea sa. Am vrut să dăm un exemplu, că, după anul 2017-2018, societatea civilă a adormit. Trebuie să ne trezim, să reprezentăm o voce noi, profesorii, și în general oamenii nemulțumiți din această țară, pentru că România nu merge în direcția dorită”, spune dascălul.

„Proiectul «România Educată» este un proiect eșuat. Dacă îl va implementa, de fapt va întoarce sistemul de învățământ și mai mult cu fața către trecut. Noi sperăm în continuare ca Ligia Deca să își dea demisia pentru că nu mai are ce căuta în fruntea acestei instituții!”, a subliniat Adriana Radu.