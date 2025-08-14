B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali

Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali

B1.ro
14 aug. 2025, 09:52
Ideea inedită de afacere a unui român. Cum a transformat 20.000 de lei într-un ajutor pentru producătorii locali
Sursă foto: Captură video Observator

Într-o comună din județul Maramureș, un bărbat a avut grijă să readucă la viață atmosfera din Cooperativele Agricole de Producție, de pe vremea bunicilor. Dar pentru ca, totuși, să rămână adaptat la vremuri actuale, a creat un autonomat unde, zilnic, producătorii locali au șansa să-și vândă produsele.

Cuprins:

  1. Ce produse se pot găsi la automatul din sat
  2. Ce spun producătorii locali despre automatul din sat
  3. Ce îi încântă pe clienți la automatul din sat

Ce produse se pot găsi la automatul din sat

Cu timpul, automatul, situat strategic în centrul satului, a început să atragă din ce în ce mai mulți doritori, producători și clienți deopotrivă. 15 producători locali își vând în prezent produsele astfel.

În fiecare zi, la primele ore ale dimineții, automatul este aprovizionat cu produse proaspete: fructe, legume, miere de albine, sucuri naturale și pâine caldă. În spatele proiectului se află Alexandru, care după ce a locuit o perioadă în Suedia, s-a întors în România și s-a mutat la țară, din dorința de a-și crește copiii într-un mediu sănătos. Apoi, i-a venit ideea automatului.

„Am observat că producătorii locali nu prea au unde să îşi vândă produsele şi au nevoie de timp să şi lucreze terenurile. Aşa că am găsit o variantă foarte uşoară unde producătorii îşi pot vinde produsele. Sau îşi vând produsele automat, iar ei pot să meargă acasă să lucreze sau să stea cu familia”, a declarat Alexandru Barabaş, inițiatorul proiectului, pentru Observator News.

Ce spun producătorii locali despre automatul din sat

Ideea a venit ca o mână de ajutor pentru producătorii locali, care acum se pot ocupa de treburile din gospodărie, fără stresul aferent vânzării produselor.

„Pentru noi e un avantaj că nu mai trebuie să facem livrări la domiciliu, nu mai pierdem atâta timp cu livrarea şi e mult mai comod”, a declarat un producător local.

„Aducem aici produsele, le lăsăm şi putem să ne facem treaba după masă când e vremea bună”, a spus Ciprian Pașca, apicultor.

Ce îi încântă pe clienți la automatul din sat

Când automatul se umple de produse, apar și clienții. Faptul că pot veni oricând să cumpere ce au nevoie și nu depind de dispoziția niciunui om de a-i servi, sunt câteva dintre avantajele automatului care-i încântă pe oamenii din sat.

„E rapid, nu trebuie să aşteptăm să fie cineva în zonă şi atunci venim la ce oră dorim şi când ne este nouă confortabil. E bună, e o idee bună”.

Proiectul l-a costat pe Alexandru aproape 20.000 de lei, dar nu regretă nicio clipă că a ales să investească banii astfel.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Eveniment
Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Eveniment
Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Eveniment
Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Eveniment
Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Eveniment
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Eveniment
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Eveniment
Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect
Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii
Eveniment
Localnicii evacuați din Praid s-au întors acasă. Ce au povestit oamenii
Apa din mai multe fântâni din Neamț, analizată în laborator. Ce s-a descoperit
Eveniment
Apa din mai multe fântâni din Neamț, analizată în laborator. Ce s-a descoperit
(VIDEO) Scene șocante în Bacău! Un adolescent a fost bătut „măr” de un alt tânăr, campion european la box. Ce a spus tatăl victimei
Eveniment
(VIDEO) Scene șocante în Bacău! Un adolescent a fost bătut „măr” de un alt tânăr, campion european la box. Ce a spus tatăl victimei
Ultima oră
10:21 - Studiu MOCAPP & HypeAuditor: Piața de Influencer Marketing din România atinge 112 de milioane euro în 2025
10:20 - Descoperire tragică, într-un apartament din Vaslui! Un bărbat a fost găsit mort în propria locuință. Ce au declarat vecinii
09:56 - Iepuri cu tentacule bagă americanii în sperieți! Despre ce virus este vorba
09:54 - Burse pentru elevi în anul școlar 2025 – 2026. Principalele schimbări propuse de Ministerul Educației
09:28 - Accident grav în Bistrița! O fetiță de 3 ani a ajuns la Terapie Intensivă
09:23 - Alertă de incendiu la Centrala Nucleară Cernavodă. Focul a izbucnit la un panou electric. UPDATE
09:19 - Soțul și copiii Danei Rogoz au plecat la Viscri. De ce nu i-a putut însoți actrița
09:19 - Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer
09:09 - Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
08:59 - Femeie de 76 de ani, ucisă în casa în care stătea cu chirie, în Mogoșoaia. Cine este principalul suspect