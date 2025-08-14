B1 Inregistrari!
Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer

Adrian Teampău
14 aug. 2025, 09:19
Mihai Albu se pregătește pentru luna de miere. Designerul a primit rezultatul analizelor la un an după operația de cancer
Sursa Foto: Facebook/ Mihai Albu

Mihai Albu, cunoscutul creator de pantofi se pregătește să plece în luna de miere, alături de noua sa soție, doctorița cardiolog Elena Nechifor. El a primit vești bune de la medici, la un an după operația de cancer.

Ce vești a primit Mihai Albu de la medici

Designerul spune că rezultatele investigațiilor medicale sunt bune, la un an după intervenția chirurgicală prin care a trecut. În vârstă de 63 de ani, Mihai Albu a fost operat de cancer la prostată. După un an, în care a urmat tratamente și a fost monitorizat, el răsuflă ușurat. Boala nu a evoluat, iar analizele sunt bune. Chiar și așa, trebuie să repete periodic anumite analize.

„Ultimele rezultate de sânge arată că sunt bine, că boala nu s-a extins, deci pot pleca liniștit în luna de miere. Am mari emoții, la fiecare trei luni, când trebuie să repet analizele. Dar, viața merge înainte, muncim, lansăm noi modele de încălțăminte. De ziua de naștere am organizat o petrecere și împreună cu angajații mei, care îmi sunt tare dragi, oameni harnici și sufletiști. Au fost lângă mine la greu, le sunt recunoscător”, a mai menționat Mihai Albu, citat de Click!

Dat fiind veștile bune, Mihai Albu a decis să plece alături de proaspăta sa soție, medicul cardiolog Elena Nechifor, într-o lună de miere. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu aproximativ trei luni. Ei au ales ca destinație de vacanță stațiunea Santorini, din Grecia. Chiar dacă este vorba despre o lună de miere, Mihai Albu și soția sa vor fi însoțiți. Alături de ei vor fi Mikaela, fiica lui Mihai, și fata soției.

„În concediu, care, de fapt, este luna de miere a mea și a soției, vom pleca toți patru, și cu fiica ei, dar și cu fiica mea. Vom fi împreună. Nu mergem în România, ci într-un loc frumos din străinătate, unde dorim să ne odihnim”, a declarat Mihai Albu.

În ce relații este Mihai Albu cu fiica sa

Designerul a declarat că fiica sa, Mikaela, a ales să locuiască cu mama sa, Iulia Albu. Ea a locuit o perioadă cu tată ei, până când s-au încheiat lucrările la noua casă. Totodată, Mihai Albu a precizat că Mikaela se înțelege foarte bine cu fiica soției sale și că abia așteaptă să meargă în vacanța din Grecia.

„Mikaela a locuit câteva luni la mine, apoi s-a mutat din nou la mama ei, Iulia Albu, care și-a finalizat lucrările la casa nouă. Fetele noastre se înțeleg foarte bine, așa că sunt fericite că merg împreună și în vacanță”, ne-a declarat Mihai Albu.

În acest context, Albu a făcut referire și la majorarea prețurilor pentru produsele pe care le crează. Fiind o perioadă de criză, cu scumpiri, este de așteptat ca vânzările să nu mai meargă atât de bine.

„La unele modele de încălțăminte am mai crescut prețul, dar nu cu mult, pe altele le-am lăsat la același preț. Tot ce vom lucra de acum înainte cu materiale noi, și care sunt deja mai scumpe, trebuie să adăugăm și noi un pic în plus, această diferență. Majorările nu sunt însă foarte mari, nu-s chiar de speriat. Vom vedea ce va mai fi, pe viitor, momentan încercăm să ne păstrăm clientele”, a mai explicat Mihai Albu.

