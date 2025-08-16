Ai grijă la acest lucru când afară este caniculă! Te poate afecta. Despre ce este vorba

Un studiu internațional coordonat de Montreal Heart Institute arată că folosirea ventilatorului poate fi benefică pentru vârstnici pe vreme foarte caldă și umedă, dar dăunează în condiții de caniculă, crescând disconfortul și temperatura corpului.

Cuprins:

De ce vârstnicii sunt cei mai vulnerabili la caniculă

Pe măsură ce îmbătrânim, corpul nostru devine mai puțin tolerant la temperaturile extreme. Experții subliniază că persoanele de peste 65 de ani au un risc mai mare de a suferi probleme cardiovasculare și deshidratare în zilele caniculare, iar soluțiile ieftine și accesibile pentru a se răcori sunt foarte importante, relatează medicalxpress, citat de publicația

CDC a avertizat de mult timp împotriva utilizării ventilatoarelor când temperatura depășește 32 de grade Celsius, dar până acum nu au existat dovezi suficiente despre efectele lor asupra vârstnicilor în condiții de căldură extremă.

Ce a descoperit studiul despre ventilatoare

au testat 58 de participanți în vârstă, dintre care unii aveau boli , în camere cu o temperatură la 38 de grade cu umiditate de 60% și la 45 de grade cu umiditate de 15%.

În mediu umed ventilatorul a scăzut temperatura corporală, a crescut ușor transpirația și a îmbunătățit confortul.

În mediu uscat ventilatorul a crescut temperatura internă cu 0,3°C, a accelerat transpirația și a crescut disconfortul.

„Ventilatoarele electrice pot fi o opțiune sigură și ieftină pentru vârstnici în zilele calde și umede, dar ar trebui evitate în condiții de arșiță uscată”, spun experții potrivit unui studiu publicat în JAMA Network Open, citat de Medical Xpress, conform Click!

O soluție mai simplă

O altă strategie testată de cercetători a fost udarea pielii. Aceasta a dus la o reducere a pierderii de apă prin transpirație și a îmbunătățit senzația de confort, mai ales când a fost combinată cu utilizarea ventilatorului.

Concluzia oamenilor de știință este că udarea pielii reprezintă o metodă practică, simplă și sigură pentru a diminua disconfortul termic și a proteja sănătatea vârstnicilor în timpul valurilor de căldură.

Specialiștii sugerează că mesajele de sănătate publică ar trebui să fie adaptate în funcție de condițiile meteorologice specifice, iar ventilatorul este benefic în căldură umedă, dar poate fi dăunător într-o cameră uscată.

Pentru cei în vârstă, aceste detalii pot face diferența între pericol și confort.