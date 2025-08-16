B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ai grijă la acest lucru când afară este caniculă! Te poate afecta. Despre ce este vorba

Ai grijă la acest lucru când afară este caniculă! Te poate afecta. Despre ce este vorba

Răzvan Adrian
16 aug. 2025, 14:28
Ai grijă la acest lucru când afară este caniculă! Te poate afecta. Despre ce este vorba
Sursa foto: Freepik

Un studiu internațional coordonat de Montreal Heart Institute arată că folosirea ventilatorului poate fi benefică pentru vârstnici pe vreme foarte caldă și umedă, dar dăunează în condiții de caniculă, crescând disconfortul și temperatura corpului.

Cuprins:

  • De ce vârstnicii sunt cei mai vulnerabili la caniculă
  • Ce a descoperit studiul despre ventilatoare
  • O soluție mai simplă

De ce vârstnicii sunt cei mai vulnerabili la caniculă

Pe măsură ce îmbătrânim, corpul nostru devine mai puțin tolerant la temperaturile extreme. Experții subliniază că persoanele de peste 65 de ani au un risc mai mare de a suferi probleme cardiovasculare și deshidratare în zilele caniculare, iar soluțiile ieftine și accesibile pentru a se răcori sunt foarte importante, relatează medicalxpress, citat de publicația Click!

CDC a avertizat de mult timp împotriva utilizării ventilatoarelor când temperatura depășește 32 de grade Celsius, dar până acum nu au existat dovezi suficiente despre efectele lor asupra vârstnicilor în condiții de căldură extremă.

Ce a descoperit studiul despre ventilatoare

Cercetătorii au testat 58 de participanți în vârstă, dintre care unii aveau boli cardiace, în camere cu o temperatură la 38 de grade cu umiditate de 60% și la 45 de grade cu umiditate de 15%.

Rezultatele au fost următoarele

  • În mediu umed ventilatorul a scăzut temperatura corporală, a crescut ușor transpirația și a îmbunătățit confortul.
  • În mediu uscat ventilatorul a crescut temperatura internă cu 0,3°C, a accelerat transpirația și a crescut disconfortul.

„Ventilatoarele electrice pot fi o opțiune sigură și ieftină pentru vârstnici în zilele calde și umede, dar ar trebui evitate în condiții de arșiță uscată”, spun experții potrivit unui studiu publicat în JAMA Network Open, citat de Medical Xpress, conform Click!

O soluție mai simplă

O altă strategie testată de cercetători a fost udarea pielii. Aceasta a dus la o reducere a pierderii de apă prin transpirație și a îmbunătățit senzația de confort, mai ales când a fost combinată cu utilizarea ventilatorului.

Concluzia oamenilor de știință este că udarea pielii reprezintă o metodă practică, simplă și sigură pentru a diminua disconfortul termic și a proteja sănătatea vârstnicilor în timpul valurilor de căldură.

Specialiștii sugerează că mesajele de sănătate publică ar trebui să fie adaptate în funcție de condițiile meteorologice specifice, iar ventilatorul este benefic în căldură umedă, dar poate fi dăunător într-o cameră uscată.

Pentru cei în vârstă, aceste detalii pot face diferența între pericol și confort.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Primăria Capitalei deschide un nou tronson de conductă de termoficare. Magistrala II SUD va aduce apă caldă și căldură mai stabilă pentru bucureșteni
Eveniment
Primăria Capitalei deschide un nou tronson de conductă de termoficare. Magistrala II SUD va aduce apă caldă și căldură mai stabilă pentru bucureșteni
Oana Țoiu, declarație după summitul Trump-Putin: „România va fi parte activă a acestui efort comun”
Eveniment
Oana Țoiu, declarație după summitul Trump-Putin: „România va fi parte activă a acestui efort comun”
Alexandru Nazare, în urma deciziei Fitch de a menține ratingul României: Reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului pentru consolidare fiscală
Eveniment
Alexandru Nazare, în urma deciziei Fitch de a menține ratingul României: Reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului pentru consolidare fiscală
UMPMV despre Summit-ul Trump-Putin: gesturi simbolice, fara rezultate concrete. România ramâne în prima linie a securitatii NATO
Eveniment
UMPMV despre Summit-ul Trump-Putin: gesturi simbolice, fara rezultate concrete. România ramâne în prima linie a securitatii NATO
Melania Trump I-a transmis o scrisoare personală lui Vladimir Putin în timpul summitului. Despre ce este vorba
Eveniment
Melania Trump I-a transmis o scrisoare personală lui Vladimir Putin în timpul summitului. Despre ce este vorba
Atac armat lângă o moschee din centrul Suediei. Două persoane au fost rănite în incidentul investigat ca tentativă de omor
Externe
Atac armat lângă o moschee din centrul Suediei. Două persoane au fost rănite în incidentul investigat ca tentativă de omor
Cum să-ți protejezi animalul de companie când afară este caniculă. Sfaturi utile
Eveniment
Cum să-ți protejezi animalul de companie când afară este caniculă. Sfaturi utile
Tragedie în Danemarca! Mai multe persoane au fost grav rănite după ce un tren a deraiat
Externe
Tragedie în Danemarca! Mai multe persoane au fost grav rănite după ce un tren a deraiat
O femeie din Canada și-a recăpătat vederea datorită unei proceduri revoluționare. Ce i-au pus medicii în ochi
Externe
O femeie din Canada și-a recăpătat vederea datorită unei proceduri revoluționare. Ce i-au pus medicii în ochi
Un turist a fost găsit mort într-o râpă de către salvamontiști. Ce au declarat aceștia
Eveniment
Un turist a fost găsit mort într-o râpă de către salvamontiști. Ce au declarat aceștia
Ultima oră
13:58 - Primăria Capitalei deschide un nou tronson de conductă de termoficare. Magistrala II SUD va aduce apă caldă și căldură mai stabilă pentru bucureșteni
13:35 - Oana Țoiu, declarație după summitul Trump-Putin: „România va fi parte activă a acestui efort comun”
13:04 - Viktor Orban salută summit-ul Trump-Putin din Alaska. Premierul maghiar consideră că lumea este mai sigură după întâlnire
12:33 - Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat
11:59 - Alexandru Nazare, în urma deciziei Fitch de a menține ratingul României: Reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului pentru consolidare fiscală
11:54 - Prima reacție a lui Volodimir Zelenski, după summitul Trump-Putin: „Luni voi merge la Casa Albă”
11:21 - UMPMV despre Summit-ul Trump-Putin: gesturi simbolice, fara rezultate concrete. România ramâne în prima linie a securitatii NATO
10:59 - Trump a vorbit cu Zelenski după întâlnirea cu Putin. Președintele american a discutat și cu liderii NATO în timpul zborului din Alaska
10:12 - Trump pasează responsabilitatea către Zelenski. Summitul cu Putin din Alaska, prezentat drept „un succes total” de liderul american
09:39 - Melania Trump I-a transmis o scrisoare personală lui Vladimir Putin în timpul summitului. Despre ce este vorba