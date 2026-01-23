B1 Inregistrari!
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală

Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală

23 ian. 2026
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
Cuprins
  1. Cum sunt ajutate animalele sălbatice să supraviețuiască iernii
  2. Ce condiții speciale au animalele de la Zoo iarna

În această perioadă rece, animalele din păduri găsesc din ce în ce mai greu hrană, iar supraviețuirea lor devine o adevărată provocare. Din cauza zăpezii și a temperaturilor scăzute, multe specii nu mai pot ajunge ușor la resursele obișnuite din natură. Tocmai de aceea, autoritățile locale au decis să le vină în ajutor. În mai multe zone împădurite, echipe specializate merg periodic și duc hrană pentru căprioare, mistreți și alte animale sălbatice. Sunt lăsate cantități importante de furaje, astfel încât acestea să poată trece mai ușor peste sezonul dificil.

Cum sunt ajutate animalele sălbatice să supraviețuiască iernii

Animalele sălbatice primesc sprijin ca să treacă mai ușor peste sezonul rece, când găsirea hranei devine tot mai dificilă. Autoritățile locale spun că fără fân, lucernă și alte furaje, multe dintre ele nu ar rezista.

„Au nevoie de păioase, de fân, de lucernă, pentru că altfel nu se descurcă, sunt foarte firave”, a transmis primarul comunei Slivilești, din județul Dolj, potrivit digi24.ro.

Hrana este distribuită în puncte special amenajate, aflate departe de drumuri și locuințe, pentru a nu atrage animalele spre zone populate. În județul Gorj, echipele ajung în pădurile greu accesibile cu mașini echipate corespunzător, urcând până în vârful dealurilor de două ori pe lună.

„Avem făcute iesle pentru căprioare. Datorită faptului că zăpada este foarte mare și drumul este greu accesibil, de data aceasta o să le punem în această zonă, dar nu pe zăpadă, o să încercăm să le atârnăm undeva sus. Pentru fazani, grâul o să-l punem jos, la baza copacului, acolo unde nu este zăpadă”, a precizat primarul comunei Slivilești.

Ajutorul nu se oprește aici. Și mistreții primesc hrană suplimentară. „Acum, din păcate, găsesc doar ghindă și ghindă numai acolo unde există, că nu se face peste tot. Hrana pe care le-o aducem este vitală, esențială, pentru că altfel nu ar supraviețui”, a mai spus edilul.

Ce condiții speciale au animalele de la Zoo iarna

Sprijinul nu se oprește însă doar la animalele din natură. Și cele aflate în grădinile zoologice beneficiază de un regim special pe timpul iernii. Pentru a fi protejate de frig, ele stau în țarcuri încălzite și sunt îngrijite atent de personal. În plus, primesc o alimentație adaptată sezonului, bazată pe legume și fructe. Îngrijitorii le oferă chiar și ceai cald, pentru un plus de confort în zilele geroase.

„Pregătim de două, trei ori pe zi. La maimuțe le administrăm ceai din fructe, când sunt temperaturile scăzute. O să vină singure, dacă o să le dăm drumul la ușă, o să vină și la mâncare, și la apă”, a spus un angajat al grădinii zoo.

În sezonul rece, maimuțele de la Grădina Zoologică din Bucov au parte de o îngrijire specială. Pentru a face față temperaturilor scăzute, animalele primesc zilnic un meniu adaptat iernii. Acesta este bazat pe legume și fructe proaspete. Mai mult, li se oferă chiar și ceai cald, astfel încât animalele să fie cât mai bine protejate de ger.

„Am mărit cantitatea de proteine, apa este încălzită, stratul de paie a fost și el mărit. Beneficiem, în marea majoritate a țarcurilor, de centrale. În special, la păsări, la tigri, la puii de leu avem prin ventilație cu aer cald, la leii mari avem încălzire prin pardoseală”, a declarat directorul adjunct al Grădinii Zoologice din Bucov.

