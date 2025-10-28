B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate complet. Câte familii au primit sprijin financiar și cazare

Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate complet. Câte familii au primit sprijin financiar și cazare

Ana Beatrice
28 oct. 2025, 15:35
Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate complet. Câte familii au primit sprijin financiar și cazare
Sursa Foto: Inquam Photos / Tudor Pana
Cuprins
  1. Cine a primit ajutorul financiar după explozia din Rahova
  2. Unde sunt cazate persoanele afectate de explozie
  3. Ce s-a întâmplat în explozia de pe Calea Rahovei

Ajutoarele pentru victimele exploziei din Rahova au fost acordate integral, anunță Primăria Capitalei prin Direcția Generală de Asistență Socială. Deflagrația s-a produs pe 17 octombrie 2025, într-un imobil din cartierul Rahova, afectând grav mai multe familii.

Cine a primit ajutorul financiar după explozia din Rahova

Primăria Capitalei a transmis că a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgență pentru locatarii din scara nr. 2. Aceasta este scara cea mai afectată de explozia produsă pe 17 octombrie 2025, în cartierul Rahova din București. În total, 51 de familii, adică 130 de persoane, au beneficiat de sprijin financiar oferit de Direcția de Asistență Socială.

Suma totală acordată a fost de 195.000 de lei, ceea ce înseamnă 1.500 de lei pentru fiecare persoană în parte. Reprezentanții primăriei au transmis că procesul de plată a fost complet finalizat și toate sumele au ajuns la beneficiari. Dintre aceștia, 47 de familii au primit banii prin virament bancar, iar 4 familii au fost plătite în numerar la casierie.

Unde sunt cazate persoanele afectate de explozie

Autoritățile locale au continuat să ofere sprijin și în privința cazării persoanelor afectate de explozia din cartierul Rahova.

Un număr de 37 de familii au primit locuințe pentru cazare pe termen mediu și lung. De asemenea, alte 142 de persoane se află în prezent cazate în diverse unități hoteliere din București, cu toate condițiile necesare.

Ce s-a întâmplat în explozia de pe Calea Rahovei

Explozia din cartierul Rahova a avut loc pe data de 17 octombrie 2025, într-un bloc de locuințe situat pe strada Spătarul Preda. Deflagrația s-a produs în urma unei acumulări de gaze și a provocat pagube majore la scara nr. 2 a imobilului, unde mai multe apartamente au fost distruse complet. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte aproximativ 20 au fost rănite. În urma incidentului, mai multe familii au rămas fără locuințe, fiind nevoie de relocare temporară și sprijin financiar de urgență din partea autorităților.

