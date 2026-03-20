Un fenomen rar atrage atenția specialiștilor în aceste zile. O furtună geomagnetică puternică traversează Europa și ar putea avea efecte vizibile inclusiv în România. Evenimentul este așteptat să se manifeste până la finalul săptămânii și este generat de un flux intens de vânt solar provenit în urma unei erupții solare.

Experții au emis deja o alertă și au avertizat că fenomenul poate produce perturbări în câmpul magnetic al Pământului.

Ce spune ANM despre această furtună geomagnetică

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, fenomenul este clasificat drept o furtună geomagnetică de tip G2, adică de intensitate moderată, dar cu potențial de impact.

Roxana Bojariu, șefa Departamentului de Climatologie, a explicat efectele posibile ale acestui episod:

„E vorba de afectare a emisferei nordice, după cum este orientat acest vânt solar, ce are ca origine o erupție la suprafața Soarelui. E vorba, dacă e să urmărim acele categorii deja estimate de o furtună de tip G2, moderată totuși, dar care are potențialul să provoace perturbări în câmpul magnetic terestru în așa fel încât să se vadă aurore la latitudini mai joase decât cele polare.

Și, cum ați spus, pot fi influențate grid-urile electrice, pot fi influențate și acele dispozitive din sateliți, sistemele de comunicații, dar încă o dată e vorba totuși de o furtună magnetică moderată.

Și e interesant că, deși am trecut de maximul solar, încă sunt posibile astfel de evenimente și e bine să urmărim ce se întâmplă zilele următoare, până pe 21 martie și poate vom avea norocul să vedem iarăși polare, care mai rar se observă totuși în țara noastră”, a spus Bojariu, conform .

Pot apărea aurore boreale și în România?

Unul dintre cele mai spectaculoase efecte ale furtunii geomagnetice ar putea fi apariția aurorelor boreale la latitudini mai joase decât în mod obișnuit.

Acest lucru înseamnă că fenomenul ar putea fi vizibil și din România, dacă condițiile atmosferice vor permite. În mod normal, aurorele sunt observate în apropierea zonelor polare, însă astfel de episoade cresc șansele de a fi văzute și în Europa Centrală și de Est.

Ce efecte poate avea furtuna geomagnetică

Deși este considerată moderată, furtuna geomagnetică poate influența mai multe sisteme tehnologice:

rețelele electrice (fluctuații sau perturbări)

comunicațiile prin satelit

sistemele GPS

echipamentele electronice sensibile

Specialiștii subliniază însă că nu este vorba despre un fenomen extrem, ci despre unul care trebuie monitorizat.

Cât va dura fenomenul

Potrivit estimărilor, efectele furtunii geomagnetice se vor resimți până în jurul datei de 21 martie. În acest interval, activitatea solară rămâne ridicată, iar evoluția fenomenului este atent urmărită de experți.