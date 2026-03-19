B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Aurora boreală va putea fi observată pe cerul Europei. Ce efecte are furtuna geomagnetică din următoarele zile

Iulia Petcu
19 mart. 2026, 22:14
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce cauzează furtuna geomagnetică anunțată
  2. Ce efecte pot avea aceste fenomene asupra oamenilor și tehnologiei

O furtună geomagnetică de intensitate moderată este așteptată să afecteze Pământul în perioada 19–21 martie, potrivit autorităților americane. Fenomenul este legat de activitatea solară intensificată și ar putea avea efecte atât tehnologice, cât și asupra stării de sănătate.

Ce cauzează furtuna geomagnetică anunțată

Specialiștii explică faptul că acest episod este generat de o combinație de factori solari, inclusiv ejecții de masă coronală și fluxuri rapide de vânt solar. Aceste fenomene transportă particule energetice care interacționează cu câmpul magnetic al Pământului, producând perturbări temporare.

Efectele sunt așteptate să devină mai vizibile începând cu 21 martie, când fluxul de vânt solar ar putea declanșa o furtună de nivel G2. Există, totuși, și o probabilitate redusă ca intensitatea să crească până la nivel G3, considerat puternic, relatează Libertatea.

Autoritățile recomandă monitorizarea constantă a actualizărilor, deoarece astfel de evenimente pot influența funcționarea sateliților, comunicațiile radio și stabilitatea rețelelor electrice. În același timp, fenomenul ar putea face ca aurorele boreale să fie vizibile la latitudini mai joase decât în mod obișnuit.

Ce efecte pot avea aceste fenomene asupra oamenilor și tehnologiei

Furtunile geomagnetice apar atunci când particulele emise de Soare ajung în apropierea Pământului și perturbă câmpul magnetic al planetei. Aceste interacțiuni pot dura de la câteva ore până la câteva zile, în funcție de intensitatea fenomenului.

Impactul se resimte în special asupra sistemelor tehnologice, inclusiv comunicații prin satelit, navigație GPS și rețele electrice. În unele cazuri, pot apărea disfuncționalități temporare sau fluctuații care necesită intervenții tehnice rapide.

Pe lângă efectele asupra infrastructurii, unele persoane pot resimți simptome precum dureri de cap, amețeli sau oboseală accentuată. Specialiștii atrag atenția că persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau sensibilitate crescută la schimbări atmosferice pot fi mai vulnerabile în astfel de perioade.

Tags:
