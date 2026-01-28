B1 Inregistrari!
Ana Maria
28 ian. 2026, 10:28
Sursa foto: Facebook / @Primăria Municipiului Câmpina
Cuprins
  1. Alertă în Câmpina. Cum se desfășoară traficul în zonă după incident
  2. Care este ruta alternativă pentru accesul în Câmpina
  3. Alertă în Câmpina: Ce spune președintele CJ Prahova despre cauzele prăbușirii
  4. Ce intervenții au fost făcute până acum și ce urmează

Alertă în Câmpina. În noaptea de marți spre miercuri, o porțiune a primei benzi de circulație pe drumul județean 101R – Bulevardul Carol I, în cartierul Câmpinița din Câmpina, s-a prăbușit. Această situație vine pe fondul agravării unei alunecări de teren care afecta zona încă de acum două săptămâni. Din cauza riscului major, tronsonul afectat a fost închis complet traficului rutier cu câteva ore înainte de prăbușire.

Alertă în Câmpina. Cum se desfășoară traficul în zonă după incident

Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a Primăriei Câmpina, drumul este închis pe ambele sensuri, atât spre comuna Cornu, cât și spre municipiul Câmpina.

„În cursul nopții, o porțiune din prima bandă de circulație s-a prăbușit, confirmând gravitatea situației și riscul major existent în zonă.

Reamintim cetățenilor că drumul este ÎNCHIS ÎN TOTALITATE, PE AMBELE SENSURI DE MERS, încă de aseară, circulația fiind interzisă atât dinspre municipiul Câmpina spre comuna Cornu, cât și dinspre comuna Cornu spre municipiul Câmpina.”, se arată în comunicat.

Care este ruta alternativă pentru accesul în Câmpina

Primăria a anunțat că accesul rutier în municipiul Câmpina se face exclusiv prin ruta alternativă care pornește dinspre comuna Bănești, pentru a asigura siguranța participanților la trafic.

Accesul rutier în municipiul Câmpina se realizează exclusiv pe ruta alternativă dinspre comuna Bănești.

Siguranța cetățenilor rămâne prioritară. Vă rugăm să respectați restricțiile impuse și semnalizarea rutieră din zonă„, se mai arată în postarea publicată pe pagina de Facebook a Primăriei Câmpina.

Alertă în Câmpina: Ce spune președintele CJ Prahova despre cauzele prăbușirii

Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a explicat pentru Agerpres că problema este complexă, deoarece zona este afectată de existența unui filon de sare:

Este destul de gravă situația pentru că acolo există un filon de sare (…). Urmează să se facă un studiu geotehnic, un studiu hidrologic, iar în baza lor să se întocmească un raport de expertiză final cu lucrările care trebuiesc făcute.”, a declarat Nanu.

Ce intervenții au fost făcute până acum și ce urmează

Deși în zonă au fost realizate repetate lucrări de reparații, acestea nu au inclus consolidarea necesară pentru prevenirea alunecărilor. Pe baza raportului final, vor fi planificate lucrările ce trebuie executate pentru stabilizarea terenului.

