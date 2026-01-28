Alertă în Câmpina. În noaptea de marți spre miercuri, o porțiune a primei benzi de circulație pe drumul județean 101R – Bulevardul Carol I, în cartierul Câmpinița din Câmpina, s-a prăbușit. Această situație vine pe fondul agravării unei alunecări de teren care afecta zona încă de acum două săptămâni. Din cauza riscului major, tronsonul afectat a fost închis complet traficului rutier cu câteva ore înainte de prăbușire.
Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a Primăriei Câmpina, drumul este închis pe ambele sensuri, atât spre comuna Cornu, cât și spre municipiul Câmpina.
„În cursul nopții, o porțiune din prima bandă de circulație s-a prăbușit, confirmând gravitatea situației și riscul major existent în zonă.
Primăria a anunțat că accesul rutier în municipiul Câmpina se face exclusiv prin ruta alternativă care pornește dinspre comuna Bănești, pentru a asigura siguranța participanților la trafic.
„Accesul rutier în municipiul Câmpina se realizează exclusiv pe ruta alternativă dinspre comuna Bănești.
Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a explicat pentru Agerpres că problema este complexă, deoarece zona este afectată de existența unui filon de sare:
„Este destul de gravă situația pentru că acolo există un filon de sare (…). Urmează să se facă un studiu geotehnic, un studiu hidrologic, iar în baza lor să se întocmească un raport de expertiză final cu lucrările care trebuiesc făcute.”, a declarat Nanu.
Deși în zonă au fost realizate repetate lucrări de reparații, acestea nu au inclus consolidarea necesară pentru prevenirea alunecărilor. Pe baza raportului final, vor fi planificate lucrările ce trebuie executate pentru stabilizarea terenului.