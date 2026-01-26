O dronă a fost semnalată pe Marea Neagră, la intrarea în portul Midia. Specialiștii în explozibili evaluează situația, urmând să stabilească dacă dispozitivul reprezintă un pericol pentru siguranța navigației.

Dronă semnalizată la intrarea în port

a transmis că urmează a fi stabilită natura dispozitivului descoperit pentru a vedea dacă reprezintă un în zonă. Mai multe echipaje de scafandri specializați în explozibili s-au deplasat în zonă pentru observații și pentru a evalua situația. Autoritățile vor vedea ce fel de dronă este urmând să ia măsurile ce se impun.

„Luni, 26 ianuarie, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană)”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit sursei citate în zonă s-au deplasat militarii Centrului 39 Scafandri, cu sprijinul unei nave de supraveghere, MAI 3065, din dotarea . Urmează ca specialiștii să vadă cu exactitate care este natura obiectului identificat.

Autoritățile fac verificări

Ministerul Apărării nu a furnizat alte detalii cu privire la această dronă descoperită și nici nu se știe cine ar putea fi proprietarul sau ce intenții are. În acest context, au fost demarate procedurile de verificare standard. Acesta includ, pe de-o parte, observarea dispozitivului și identificarea sa.

Pe de altă parte, specialiștii vor face analize tehnice pentru a evalua tipul dispozitivului, starea în care se află și eventualele riscuri asociate.

De menționat că, până în prezent, nu au fost raportate incidente sau amenințări pentru traficul maritim ori pentru populația din zonă.

Autoritățile statului iau în considerare mai multe ipoteze și scenarii pentru ancheta pe care o derulează, până la stabilirea caracteristicilor dronei.