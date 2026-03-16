Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)

Adrian Teampău
16 mart. 2026, 22:18
Cuprins
  1. Cum comentează Victor Ponta noile dezvăluiri
  2. Avertismentul lui Ponta

Victor Ponta a comentat noile documente scurse pe surse, de la MAE, care arată că fiica sa, Irina, era înscrisă pe lista pasagerilor zborului de repatriere.

Cum comentează Victor Ponta noile dezvăluiri

Fostul premier crede că lista pasagerilor pentru zborul de repatriere, unde apare și numele fiicei sale, a fost dată publicității de funcționarii MAE. Într-o declarație la B1 TV, în emisiunea News Pass, el a declarat că este vorba despre oameni cărora le este rușine de ceea ce sunt puși să facă de șefii numiți politic, respectiv de Oana Țoiu.

„Bătălia politică, doamnă, nu se dă cu copii. Niciodată. Nu ne batem cu copii. (…) În Ministerul de Externe sunt foarte mulți diplomați, personal consular, care sunt rușinați. Ei muncesc cu greu, în condiții foarte grele. Să știți că bugetele pentru tot ce înseamnă ambasade, consulate s-au tot redus și se reduc în continuare”, a arătat fostul premier.

Ponta a precizat că problema în această situație, dincolo de disputa politică, este legată de rolul Ministerului Afacerilor Externe. Această instituție a statului român trebuie să-i protejeze pe cetățeni indiferent de numele acestora.

„Problema este dacă o structură importantă a statului român, Ministerul de Externe, care trebuie să ne apere pe noi, pe români, să ne ajute la nevoie, cum scrie în lege: Un minor neînsoțit, aflat la studii, scrie într-o hotărâre de guvern că e obligat consulatul să-l ajute. Dacă îl transformăm într-o bătălie politică, dincolo de orice limită întâlnită în România, este ceva foarte rău”, a mai comentat fostul premier.

Avertismentul lui Ponta

În contextul acestui scandal, Victor Ponta a avertizat că situația ar putea escalada. Astfel, după cele întâmplate fiicei sale, cei care vor urma la guvernarea le-ar putea face rău membrilor USR. Iar acest lucru va duce la o radicalizare a luptei politice dincolo de orice rațiune.

„Acest gen de abuzuri vor duce la alte abuzuri în viitor, împotriva useriștilor. Vor veni alții, nu știu cine, AUR, PSD, cine o fi, și vor zice, lasă-mă, voi ați făcut așa, hai că vă facem și noi vouă. Și ajungem la genul de politică cum e în America acum, cum e în alte țări în care nu mai există pic de rațiune și de valori la care să aderăm, totuși, cu toți”, a arătat fostul premier.

Totodată, Ponta a precizat că românii nu se luptă cu copiii, chiar dacă sunt ai adversarilor lor.

„Asta cu domnule nu ne luptăm cu copiii, ne ajutăm copiii, e ceva foarte românesc. Sari. E primul lucru pe care îl faci. Dacă a căzut copilul vecinului pe stradă, mă duc repede să-l ajut. Nu mă duc să-i mai dau una în cap, că nu-mi place de vecinul. Este ceva traumatizant, cred, pentru toți oamenii. Pentru neoameni, e normal”, a mai spus el

