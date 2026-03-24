Alertă pentru pensionarii români! Românii care primesc pensie și locuiesc în afara țării trebuie să respecte o procedură obligatorie pentru a-și menține drepturile financiare. Este vorba despre transmiterea certificatului de viață, document care confirmă că beneficiarul este în viață.

Pentru prima verificare din acest an, mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a trimite actul necesar către casele de pensii.

Alertă pentru pensionarii români! Când trebuie depus certificatul de viață

Conform noii Legi a pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, acest document trebuie transmis de două ori pe an, potrivit .

Prima perioadă de depunere este între 1 ianuarie și 31 martie, iar cea de-a doua între 1 iulie și 30 septembrie. Aceste termene sunt obligatorii pentru toți pensionarii români care locuiesc în străinătate.

Ce se întâmplă dacă documentul nu este trimis la timp

În cazul în care certificatul de viață nu este depus în intervalele stabilite, plata pensiei este suspendată automat.

Reluarea plății se face doar după transmiterea documentului, iar sumele restante vor fi acordate începând cu luna în care pensia a fost oprită.

Cum se transmite certificatul de viață

Spre deosebire de anii trecuți, casele de pensii nu mai trimit acest formular către beneficiari. Astfel, fiecare pensionar trebuie să îl descarce singur de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) sau de pe site-ul casei teritoriale de pensii.

Documentul completat poate fi transmis prin mai multe metode: prin poștă, fax sau e-mail, folosind datele oficiale de contact ale instituțiilor.

Alertă pentru pensionarii români! Cine poate semna certificatul de viață

Pentru a fi valid, certificatul trebuie semnat de o autoritate competentă. Printre persoanele care pot face acest lucru se numără:

autorități administrative

avocați

medici de familie

funcționari bancari

reprezentanți ai primăriilor

Chiar dacă autoritățile din alte state nu sunt obligate să semneze documentul, în practică acest lucru se întâmplă frecvent. Pentru mai multă siguranță, pensionarii pot apela la un notar public, însă acest serviciu poate implica anumite costuri.

Care este nivelul actual al pensiilor în România

În prezent, pensia medie brută din sistemul public este de 2.818 lei, iar pensia medie netă ajunge la 2.698 lei.