Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a anunțat ce vor primi pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Totuși, acesta a avertizat că, din cauza întârzierii , există riscul ca prima tranșă de bani să ajungă după Paște, nu înainte.

Ce sprijin vor primi pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei

„În primul rând, detaliile despre beneficii pentru oameni. E vorba despre 1.000 de lei, în două tranșe, pentru pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensionarii cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei și 300 de lei, împărțiți în două tranșe, pentru pensionarii care au pensii între 2.000 și 3.000 de lei. E vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari. E vorba și despre pensionarii pe contributivitate, și despre pensionarii militari.

Niciuna dintre categoriile de pensionari militari nu va fi lăsată deoparte, pentru că au fost discuții în legătură cu amendamentele pentru pensionarii militari. Unii s-au opus, dar am reușit să acordăm aceste beneficii pentru toți pensionarii care au pensii sub 3.000 de lei”, a declarat Florin Manole, pentru

Manole: Întârzierea bugetului ne pune în risc

Totuși, ajutoarele pentru Paște ar putea ajunge la pensionari după Paște.

„Două tranșe egale, una cât de curând putem, pentru că aici avem o mică problemă. Întârzierea bugetului și a actului care să pună în aplicare acest pachet ne pune în risc de a nu putea acorda primul sprijin înainte de Paște, ci probabil după Paște. Facem tot posibilul să facem lucrurile înainte de Paște cu prima tranșă și a doua tranșă înainte de Crăciun.

Casa de Pensii face tot posibilul și eu sunt convins că există toate șansele să se întâmple asta. Toată lumea înțelege că e nevoie ca banii să vină înainte de sărbătorile pascale, când toate familiile au cheltuieli și au nevoie de bani”, a mai afirmat ministrul Muncii.