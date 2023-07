Alex Trandafir, masterand în Marea Britanie în schimbări climatice: Fenomenul de microburst, cum am avut marți la Oradea, poate să fie chiar mai periculos decât o tornadă (VIDEO)

Fenomenul de microburst, cum am avut marți la Oradea, poate să fie chiar mai periculos decât o tornadă, a declarat Alex Trandafir, masterand în Marea Britanie în știința și managementul schimbărilor climatice, miercuri seară, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan.

Climatologul Alex Trandafir, pe B1 TV, despre fenomenele meteo extreme din România

Întrebat cum se explică fenomenele meteo din ultimele zile, tânărul a afirmat: „Am avut un scenariu clasic, o masă de aer foarte caldă asupra României care a fost foarte brusc înlocuită de o masă de aer polară de origine maritimă. Schimbarea asta de aer s-a făcut foarte, foarte brusc, așa cum ați spus, și practic întotdeauna când există tranziția asta, de la cald la rece, se produc aceste fenomene meteorologice extreme”.

„Problema este că au fost mult mai extreme decât suntem poate noi obișnuiți și am avut acel fenomen, la Oradea, ieri, pe care câțiva l-au catalogat sau au crezut că e o tornadă, dar în engleză se numește «microburst», diferența între tornadă și acesta fiind faptul că vântul nu s-a rotit, vântul a bătut într-o linie dreaptă, dar a bătut cu o viteză foarte mare, de 144 de km/h”, a adăugat Alex Trandafir.

„De multe ori, fenomenul acesta de microburst poate să fie chiar mai periculos decât o tornadă, pentru că o tornadă, de fapt, produce pagube foarte mari exact pe unde trece pâlnia sa, care atinge solul. În cazul microburst-ului, practic, vânturile respective sunt întinse pe o zonă mult mai largă, de kilometri sau chiar zeci de kilometri câteodată, și practic pagubele sunt mai răspândite decât în cazul unei tornade”, a continuat el.

Întrebat dacă acest microburst este un fenomen cu care ne-am mai confruntat în România, Alex Trandafir a explicat: „Da, este un fenomen pe care l-am mai întâlnit. Se produce nu pot să zic des, dar se produce în timpul verii mai ales, dar se produce destul de izolat. Ce am avut ieri în Oradea, practic, a fost pe o scară mult mai largă. Ceva asemănător, dar chiar și mai larg, am avut în septembrie 2017, în vestul țării. Este vorba de acea furtună care a făcut pagube foarte mari și inclusiv am avut și decese în urma sa”.