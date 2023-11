Alexandru Rafila: Cred că o demisie de onoare sau o demitere a managerului de la Spitalul Municipal Urziceni, ca urmare a evenimentului scandalos, este și morală, și potrivită (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, s-a arătat de părere că managerul Spitalului Municipal din Urziceni ar trebui înlăturat din funcție după evenimentul „scandalos” de luni dimineață, când ca urmare a faptului că, spune ministrul, personalul din Compartimentul de Primiri Urgențe „nu i-a acordat ”.

Alexandru Rafila cere demisia managerului de la Spitalul Municipal Urziceni

„Problemele legate de resursele umane în diversele orașe ale țării există, vor exista. Noi lucrăm ca să scădem impactul acestor neajunsuri, dar avem, pe de o parte, modele de bună practică – și am avut o întâlnire în acest sens la Bistrița, în urmă cu două săptămâni, și am reușit acolo să găsim câteva moduri în care această problemă poate fi realizată, și am fi dorit ca cât mai mulți manageri să participe la această inițiativă a Ministerului Sănătății și a Consiliului Județean Bistrița”, a declarat Alexandru Rafila, luni, într-o conferință de presă.

„Noi putem să ajutăm, implicarea autorității locale, inclusiv modul de selecție a celor care sunt managerii acestor spitale, cred că este foarte importantă. Sigur, chiar dacă nu stă în puterea mea în vreun fel, eu cred că o demisie de onoare sau o demitere a managerului acestei unități medicale de către primarul din Urziceni, ca urmare a acestui eveniment scandalos, eu cred că este și morală, și potrivită, și vine și unei așteptări din partea populației”, a adăugat ministrul.