Alexandru Rafila, întrebat când și cum au fost acreditate cele 34 de paturi de mari arși despre care vorbește: „Nu pot să vă dau acum datele. Nu eu personal mă ocup de acest lucru” (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost întrebat de un reporter când și acum au fost acreditate arși, joi, într-un briefing de presă la Palatul Victoria, și a răspuns că nu poate oferi acum datele deoarece nu se ocupă el personal de acest lucru.

Ce a spus Alexandru Rafila despre paturile de mari arși

Întrebat când și cum au fost acreditate cele 34 de paturi de mari arși, ministrul Sănătății a răspuns: „„Nu pot să vă dau acum datele când au fost, dar pot să vă pun la dispoziție și cred că vi s-a pus la dispoziție o prezentare care este sugestivă din acest punct de vedere. Eu personal am mers, ca să nu existe discuții ș.a.m.d., am fost ieri, când am fost la Floreasca, ulterior m-am dus în centrul de mari arși, o să vă punem la dispoziție și imaginile din acest centru de mari arși de la Floreasca. Încet-încet o să le adunăm pe toate să vi le punem la dispoziție”.

„Situația la nivel național este următoarea: șase paturi la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București, ele însă nu sunt singurele acolo, în centrul pentru mari arși, există șase paturi pentru situații intermediare și încă șase paturi pentru chirurgie reconstructivă – același principiu îl regăsim în toate centrele de arși din țară; cinci paturi la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică și Reparatorie și Arși din București; cinci paturi la Spitalul Clinic de Urgență Județean Sfântul Spiridon din Iași; cinci paturi la Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara; trei paturi la ; 10 paturi de pediatrie, pentru copii, la Spitalul Grigore Alexandrescu”, a adăugat Alexandru Rafila.

Întrebat din nou cum au fost acreditate aceste paturi, el a răspuns: „Eu v-am spus ca să faceți o solicitare și vă vom răspunde pentru fiecare. Dumneavoastră vreți o informație de la mine pe care nu pot să v-o dau în momentul de față, pentru că nu eu personal mă ocup de acest lucru”.