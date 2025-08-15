B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alimentația pe vreme caniculară. Ce trebuie să mănânci ca să te menții în formă

Alimentația pe vreme caniculară. Ce trebuie să mănânci ca să te menții în formă

Adrian Teampău
15 aug. 2025, 10:10
Alimentația pe vreme caniculară. Ce trebuie să mănânci ca să te menții în formă
Sursa foto: Pixabay

Alimentația pe vreme caniculară trebuie să țină cont de anumite reguli, pentru a evita problemele de sănătate. Temperaturile ridicate au devenit o obișnuință pe timpul verii, iar organismul trebuie să se adapteze la această realitate.

Cuprins:

  • Cum se adaptează organismul la căldura extremă
  • Alimentele de care avem nevoie pe caniculă
  • Ce se întâmplă cu consumul de sare și zahăr
  • De evitat, alimentele și băuturile cu efect diuretic
  • Ce combinații alimentare ajută în perioade caniculare

Cum se adaptează organismul la căldura extremă

Canicula a devenit un fenomen normal pe perioada verilor, în ultimii ani. Temperaturile cresc la un nivel greu de suportat, iar organismul se confruntă cu tot felul de provocări. Este nevoie de efort suplimentar pentru adaptarea la noile condiții climatologice, iar alimentația devine tot mai importantă. Trebuie să alegem alimentele potrivite care să ne ofere energia necesară și protecția împotriva efectelor negative ale căldurii.

Orice nutriționist poate confirma că mâncarea din farfurie poate influența direct nivelul de hidratare, starea de energie și confortul digestiv. Drept urmare, trebuie să vă adaptați alimentația la vremea caniculară pentru a face față stresului termic și pentru a evita problemele legate de supraîncălzire sau deshidratare.

Fără să fie ceva premeditat, organismul ne cere, în perioada de vară să consumăm alte alimente decât în sezonul friguros. Este normal, pentru că nevoile sunt altele atunci când temperaturile din termometru arată multe grade Celsius. Căldura ne reglează apetitul, senzația de sațietate și preferințele pentru anumite texturi și gusturi. Practic, fără să ne dăm seama, ne adaptăm alegerile alimentare la temperaturile de afară, după cum relatează g4food.ro.

Alimentele de care avem nevoie pe caniculă

În perioadele caniculare mâncărurile alese trebuie să fie ușor de digerat pentru a evita disconfortul termic. Prin digestie se consumă energie și se produce căldură internă, ceea ce poate accentua disconfortul termic. Pe de altă parte, trebuie să avem grijă să acoperim necesarul zilnic de proteine și grăsimi. Fără acestea nu putem funcționa normal și pierdem la energie și tonus.

Drept urmare, în astfel de perioade se recomandă consumul de pește, în special tonul și somonul. Acestea  furnizează proteine ușor asimilabile și acizi grași Omega-3 benefici pentru inimă și creier. De asemenea, din farfurie nu ar trebui să lipsească uleiul de măsline, avocado sau semințele și nucile, surse de grăsimi sănătoase. Acestea ajută la stabilirea confortului termic și oferă o senzație de sațietate, fără ca sistemul digestiv să fie suprasolicitat.

Apa, foarte importantă în astfel de perioade, o putem obține din legume și fructe. Pepenele roșu, pepenele galben, castravetele, roșiile, piersicile sau dovlecelul au un conținut de apă care poate depăși 90%. Consumul acestora ne oferă un mix sănătos de apă, vitamine, minerale și electroliți. Apa din fructe și legume este ușor de absorbit și poate ajunge ușor la fiecare celulă din organism, menținând echilibrul hidric.

Ce se întâmplă cu consumul de sare și zahăr

Când temperaturile sunt foarte ridicae, corpul uman are nevoie să-și mențină echilibrul între apă și minerale. În acest context, consumul exagerat de sare poate duce la reținerea apei în organism, de unde și senzația de picioare sau mâini umflate. Pe deasupra, rinichii vor fi suprasolicitați, ceea ce poate induce disconfort, senzație de oboseală, asociată cu dezechilibre hidrice și electrolitice.

Zahărul rafinat trebuie evitat, în perioade cu temperaturi caniculare. Consumul de dulciuri cu zahăr nu este indicat deoarece are mai multe efecte negative asupra organismului.

Zahărul accentuează senzația de oboseală și poate afecta modul în care corpul gestionează apa, favorizând deshidratarea. Dulciurile procesate pot provoca fluctuații rapide ale glicemiei, ceea poate da senzația de slăbiciune și lipsă de energie.

De evitat, alimentele și băuturile cu efect diuretic

Alimentele și băuturile cu efect diuretic stimulează rinichii să elimine mai multă apă și săruri din corp, prin urină. Astfel, organismul pierde lichide și electroliți, ceea ce, în condiții de temperaturi ridicate sau deshidratare, poate provoca probleme. Astfel, sunt de evitat cafeaua, alcoolul, ceaiul negru sau verde în cantități mari, dar și anumite plante sau condimente, cum ar fi pătrunjelul sau țelina.

Consumul excesiv al acestor alimente și băuturi poate stimula diureza, care scade nivelul de hidratare, crește riscul de oboseală, crampe musculare și dezechilibre electrolitice.

Pe timp de caniculă, este recomandat să le evitați sau să le consumați cu moderație, pentru a menține un nivel optim de hidratare și sănătate.

Ce combinații alimentare ajută în perioade caniculare

În zilele caniculare este foarte important să știți cum să combinați alimentele din farfurie, astfel încât să obțineți un nivel cât mai ridicat de hidratare, energie și nutrienți esențiali.

Pot fi combinate fructe și legume bogate în apă cu brânză slabă sau roșiile și castraveții cu puțin ulei de măsline extravirgin. Așa organismul se hidratează natural și primește un aport de vitamine, fibre și grăsimi sănătoase, necesare pentru a menține confortul termic.

Peștele, în special tonul, furnizează proteine de înaltă calitate și grăsimi sănătoase pentru sănătatea inimii și creierului. O salată de ton cu legume proaspete sau un wrap cu piept de pui și frunze verzi sunt exemple de combinații hrănitoare. Energia o puteți obține de la cerealele integrale precum quinoa sau orezul brun. Acestea aduc un aport de carbohidrați complecși și fibre care asigură sațietatea fără senzația de greutate.

Iaurtul cu fructe de pădure sau smoothie-urile verzi cu spanac și kiwi, pot completa un meniu adaptat la vremuri caniculare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Polițiștii români au descoperit cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro. Cui aparținea „marfa”
Eveniment
Polițiștii români au descoperit cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro. Cui aparținea „marfa”
Rugăciunea specială pe care să o rostești pe 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului. Se pune că îți îndeplinește orice dorință
Eveniment
Rugăciunea specială pe care să o rostești pe 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului. Se pune că îți îndeplinește orice dorință
Caz terifiant, în București! O femeie a fost găsită fără suflare, chiar în propriul apartament. Ce cred anchetatorii
Eveniment
Caz terifiant, în București! O femeie a fost găsită fără suflare, chiar în propriul apartament. Ce cred anchetatorii
Rețeta pentru sarmale ca la Mănăstirea Putna, dezvăluită de călugări într-un clip video. Cum se prepară, pas cu pas (VIDEO)
Eveniment
Rețeta pentru sarmale ca la Mănăstirea Putna, dezvăluită de călugări într-un clip video. Cum se prepară, pas cu pas (VIDEO)
(VIDEO) Sfârșit tragic pentru un bărbat din Reșița! Unde i-au descoperit autoritățile trupul
Eveniment
(VIDEO) Sfârșit tragic pentru un bărbat din Reșița! Unde i-au descoperit autoritățile trupul
E haos atât pe drumul spre mare, cât și pe drumul spre munte. Carambol cu 5 mașini, iar un altul cu 3. Zonele unde au avut loc accidentele rutiere
Eveniment
E haos atât pe drumul spre mare, cât și pe drumul spre munte. Carambol cu 5 mașini, iar un altul cu 3. Zonele unde au avut loc accidentele rutiere
Regulile vieții la bloc. Ce obligație au proprietarii care își închiriază apartamentele
Eveniment
Regulile vieții la bloc. Ce obligație au proprietarii care își închiriază apartamentele
Ziua Marinei Române, sărbătorită prin ceremonii și exerciții navale în șase orașe. Unde va merge premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Ziua Marinei Române, sărbătorită prin ceremonii și exerciții navale în șase orașe. Unde va merge premierul Ilie Bolojan
Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească
Eveniment
Cum să faci cele mai bune clătite acasă – rețeta clasică românească
Aparatul pe care trebuie neapărat să-l scoți din priză înainte să pleci de acasă. Poate provoca incendii devastatoare
Eveniment
Aparatul pe care trebuie neapărat să-l scoți din priză înainte să pleci de acasă. Poate provoca incendii devastatoare
Ultima oră
11:56 - Ștrandul din Piatra-Neamț, închis din cauza apei neconforme. Ce au anunțat reprezentanții Primăriei
11:36 - Polițiștii români au descoperit cocaină, în valoare de 3,5 milioane de euro. Cui aparținea „marfa”
11:36 - Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
11:06 - Mesajul lui Nicușor Dan, de Ziua Marinei. Președintele a lipsit de la festivitățile organizate la Constanța
10:59 - Ilie Bolojan, prezent la Constanța de Ziua Marinei. Mesajul transmis de premier: „România este o țară sigură. Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței” (VIDEO)
10:34 - Valentina Pelinel dă din casă. Secretul pe care se bazează relația cu Cristi Borcea
10:34 - Avem confirmarea. Surpriză! Cu cine a rămas, într-un final, Maria de la „Insula Iubirii”
10:33 - Rugăciunea specială pe care să o rostești pe 15 august, în ziua Adormirii Maicii Domnului. Se pune că îți îndeplinește orice dorință
10:12 - Caz terifiant, în București! O femeie a fost găsită fără suflare, chiar în propriul apartament. Ce cred anchetatorii
10:03 - Rețeta pentru sarmale ca la Mănăstirea Putna, dezvăluită de călugări într-un clip video. Cum se prepară, pas cu pas (VIDEO)