au emis două avertizări cod galben de , valabile joi și vineri, 14 și 15 august.

Zonele afectate includ Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și vestul, centrul și sudul Munteniei.

Cuprins:

Ce temperaturi sunt așteptate joi și vineri

Va scădea temperatura în weekend

Joi, 14 august, valorile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în regiunile vestice. În multe zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat.

Vineri, 15 august, valul de căldură va continua să afecteze aceleași regiuni și se va extinde în vestul, centrul și sudul Munteniei. Temperaturile maxime vor rămâne între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. Disconfortul termic se va resimți în special în vestul și nord-vestul țării, dar și izolat în sud și sud-est.

Potrivit sâmbătă, 16 august, valul de căldură și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării, ceea ce înseamnă că răcoarea mult așteptată nu va veni încă în aceste zone.