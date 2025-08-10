B1 Inregistrari!
Avertizări de caniculă în 30 de județele și Capitală. Până la cât vor ajunge temperaturile

Selen Osmanoglu
10 aug. 2025, 09:52
Foto: Freepik

Aproape toată țara va fi sub cod portocaliu sau galben de caniculă, iar aerul va deveni sufocant, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cuprins

  • Avertizări de caniculă
  • Vremea în Capitală, la munte și mare

Avertizări de caniculă

Un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat a fost emis și pentru perioada 10 august, ora 10:00 și 11 august, ora 10:00, în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Temperaturile maxime se vor ridica la 37-39 de grade Celsius, în timp ce cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade.

De asemenea, meteorologii au emis și un cod galben de caniculă pentru aceeași perioadă în Maramureș, vestul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei.

Se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade, în timp ce temperaturile minime vor fi între 17 și 21 de grade, cu nopți tropicale.

Vremea în Capitală, la munte și mare

În București, duminică canicula se intensifică. Disconfortul termic va crește, iar la amiază se vor înregistra în jur de 38 de grade. Urmează o noapte tropicală, cu cer senin și vreo 21 de grade spre dimineață.

La munte, vremea va fi destul de bună, chiar dacă în Carpații Orientali mai pot să vin câteva averse cu fenomene electrice.

La mare, se anunță încă o zi caldă și frumoasă. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei, iar în stațiuni temperaturile urcă până la 32 de grade. Apa mării va avea în jur de 25 de grade.

