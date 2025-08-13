B1 Inregistrari!
Vrei să ai părul perfect? Vezi aici ce alimente trebuie să consumi pentru a-i reda strălucirea și sănătatea la maxim

Vrei să ai părul perfect? Vezi aici ce alimente trebuie să consumi pentru a-i reda strălucirea și sănătatea la maxim

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 21:18
Vrei să ai părul perfect? Vezi aici ce alimente trebuie să consumi pentru a-i reda strălucirea și sănătatea la maxim
Sursa Foto: Freepik.com

O dietă bogată în vitamine, minerale, proteine și grăsimi sănătoase poate preveni fragilitatea și căderea părului, susțin experții în nutriție și dermatologie. Dar ce alimente trebuie să consumăm pentru acest lucru? Află mai jos o serie de reguli și de alimente pe care trebuie să le luăm în serios.

Cuprins:

  • Despre păr și hormoni, o dată cu efectele vârstei
  • Este nutriția cheia pentru un păr puternic
  • Ce nutrienți sunt necesari pentru păr
  • Care sunt cele mai utilizate alimente pentru un păr sănătos

Despre păr și hormoni, o dată cu efectele vârstei

După 40 de ani, mulți oameni observă că părul își pierde din volum și strălucire.

Schimbările hormonale care apar în perimenopauză și menopauză, în special scăderea estrogenului și progesteronului, pot reduce ciclul de creștere al părului, făcându-l mai subțire și mai fragil.

Astfel, o nutriție corespunzătoare devine esențială pentru a menține sănătatea părului.

Este nutriția cheia pentru un păr puternic

Beatriz Robles, specialist în nutriție, spune că schimbările vizibile ale părului pot indica un deficit nutrițional.

„Nu doar anumite alimente sunt importante, ci întreaga dietă. Absența unor micronutrienți poate afecta sănătatea și aspectul părului”, detaliază Robles, potrivit Vogue.

De asemenea, stilul de viață are un impact asupra sănătății părului! Consumul excesiv de alcool, lipsa activității fizice sau o alimentație dezechilibrată pot fi dăunătoare.

Ce nutrienți sunt necesari pentru păr

Vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru funcționarea normală a foliculului de păr și pentru regenerarea celulelor.

Legumele, cum ar fi prazul, care sunt bogate în vitamina K, vitamina C și mangan, ajută la menținerea sănătății părului, protejând scalpul și facilitând absorbția fierului.

Alte substanțe importante includ zincul, biotina, acidul folic, proteinele și grăsimile sănătoase, care contribuie la hidratarea și întărirea firului de păr.

Care sunt cele mai utilizate alimente pentru un păr sănătos

Potrivit publicației Click! există o serie de alimente pe care trebuie să le consumăm dacă vrem părul perfect, printre care se numără:

  • Ouă – sursă naturală de proteine, biotină, zinc și seleniu
  • Pește gras – somon, sardine, macrou, bogat în Omega-3 și proteine
  • Legume cu frunze verzi – spanac, kale, mangold, conțin vitamina A, fier, beta-caroten, acid folic și vitamina C
  • Carne roșie – proteine și fier (consumată moderat)
  • Nuci – vitamine B, E, zinc și acizi grași esențiali
  • Avocado – vitamina E și grăsimi sănătoase
  • Cartofi dulci, morcovi, dovleac – bogate în beta-caroten
