Acasa » Eveniment » Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară

Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară

Selen Osmanoglu
17 mart. 2026, 15:00
Alimentul care combate oboseala și sprijină imunitatea. Iată ce nu ar trebui să lipsească din dieta de primăvară
Cuprins
  1. Ce este urzica și unde se găsește
  2. De ce ustură urzica
  3. Când apar în piețe și cum se consumă
  4. Beneficiile pentru sănătate
  5. Contraindicații și recomandări

Primăvara aduce în piețe numeroase verdețuri proaspete, iar urzica se numără printre cele mai apreciate. Considerată de specialiști un „super-aliment”, această plantă este bogată în vitamine și minerale, fiind folosită atât în alimentație, cât și în medicina naturistă.

Ce este urzica și unde se găsește

Urzica (Urtica dioica) este o plantă perenă răspândită în Europa, America de Nord, Africa de Nord și anumite regiuni din Asia. Este ușor de recunoscut datorită frunzelor zimțate și a perilor urzicători care acoperă tulpina și frunzele, scrie Click.

Planta poate ajunge până la 2 metri înălțime și se dezvoltă în colonii dense. De-a lungul timpului, urzica a fost utilizată nu doar ca aliment, ci și în remedii naturiste, produse cosmetice și chiar în industria textilă.

De ce ustură urzica

Senzația de usturime apare din cauza perilor microscopici de pe plantă, care se rup la atingere și injectează în piele substanțe precum histamina, acidul formic sau serotonina.

Acestea provoacă iritații care pot dura până la 12 ore. Totuși, după fierbere sau uscare, urzicile devin sigure pentru consum.

Când apar în piețe și cum se consumă

Urzicile apar de obicei în luna martie sau aprilie, în funcție de temperaturi. În această perioadă, piețele sunt pline de verdețuri de sezon, precum leurda, loboda sau spanacul.

Pentru consum, urzicile trebuie opărite sau fierte, proces care elimină substanțele iritante. Ele pot fi preparate sub formă de supe, tocănițe sau mâncăruri tradiționale.

Beneficiile pentru sănătate

Urzica este bogată în vitamine (A și C), minerale (calciu, fier, magneziu, potasiu) și antioxidanți. Consumul acesteia poate contribui la susținerea sistemului imunitar și la protejarea celulelor.

Unele studii sugerează că planta are efecte antiinflamatoare și poate ajuta la ameliorarea durerilor articulare. De asemenea, este folosită în medicina tradițională pentru susținerea sănătății respiratorii și pentru reducerea simptomelor alergiilor.

În 100 de grame de urzici fierte se regăsesc aproximativ 37 de calorii, alături de proteine, fibre și carbohidrați, ceea ce le face un aliment nutritiv și ușor.

Contraindicații și recomandări

Cu toate că este considerată sigură, urzica poate provoca uneori reacții adverse, precum tulburări digestive sau erupții cutanate.

Persoanele cu diabet sau afecțiuni renale ar trebui să consulte medicul înainte de a consuma produse pe bază de urzică. De asemenea, manipularea plantei crude trebuie făcută cu mănuși pentru a evita iritațiile.

