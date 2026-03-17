Cel puțin 125 de persoane și-au pierdut viața în avalanșe produse în munții din Europa în sezonul de iarnă 2025-2026, potrivit unei statistici publicate de Serviciul european de avertizare în caz de avalanșă (EAWS). Bilanțul este unul ridicat și ar putea crește, întrucât sezonul nu s-a încheiat încă.

Cele mai afectate țări

Datele centralizate arată că cele mai multe decese s-au înregistrat în Italia, unde 32 de persoane au murit în avalanșe. Franța urmează cu 31 de victime, iar cu 29, conform Agerpres.

Statistica include cazurile raportate începând cu 1 octombrie și vizează în principal zona Alpilor, dar și alte lanțuri montane din Europa, inclusiv Carpații.

Un sezon cu bilanț ridicat

Chiar dacă iarna nu s-a încheiat, experții atrag atenția că numărul victimelor este deja unul îngrijorător. În ultimii zece ani, doar sezonul 2017-2018 a înregistrat un bilanț mai mare, cu 147 de decese.

Specialiștii consideră că sezonul actual se numără printre cele mai periculoase din ultimul deceniu.

Schimbările climatice, un factor major

Experții pun creșterea numărului de avalanșe și pe seama schimbărilor climatice. Temperaturile mai ridicate afectează stabilitatea stratului de zăpadă, care nu mai are aceeași consistență ca în trecut.

De asemenea, vânturile puternice contribuie la formarea unor acumulări instabile de „zăpadă dusă de vânt”, ceea ce crește riscul declanșării avalanșelor.

Regiunile din sudul Alpilor, în special din Italia, sunt printre cele mai expuse acestor fenomene.

Crește popularitatea sporturilor riscante

Un alt factor important este creșterea popularității schiului de tură și a schiului off-piste. Aceste activități implică deplasarea în zone neamenajate, unde riscul de avalanșă este mai mare.

Autoritățile și experții recomandă turiștilor să consulte buletinele de avalanșă și să respecte avertizările înainte de a merge pe munte.

Rolul sistemelor de avertizare

Serviciul european de avertizare în caz de avalanșă (EAWS) își propune să reducă riscurile prin furnizarea de prognoze și avertizări eficiente.

Obiectivul instituției este de a „sprijini membrii să evite pierderea vieților și pagubelor cauzate de avalanșe prin oferirea unor prognoze eficiente și efective privind avalanșele, precum și a unor servicii de avertizare”.